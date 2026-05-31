رفعوا الراية البيضاء .. ترامب: قريبون جدًا من اتفاق مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إنهم قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران وإذا لم يكن منصفًا لنا فسنلجأ من جديد إلى وزارة الحرب.

وأضاف ترامب لفوكس نيوز: أفضّل الخيار الدبلوماسي لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورًا.

السلاح النووي

وذكر ترامب لفوكس نيوز: الضمانة الوحيدة والأساسية التي أتمسك بها هي منع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وأشار إلى أن الإيرانيين وافقوا بالفعل على عدم تطوير أو شراء سلاح نووي، وأن الإيرانيين مفاوضين مُتمرسين للغاية والأمر يستغرق وقتًا لكنني لست في عجلة من أمري.

وتابع ترامب لفوكس نيوز: نحصل على ما نريده من طهران ببطء وثبات وإذا لم يتحقق ذلك فسننهي الصراع بطريقة مختلفة تماما، معتبرًا أن إيران في موقف سيء للغاية وليس لديها جيش وكل ما تملكه هو الكلام المعسول والإعلام المزيف.

ولفت إلى أنهم استهدفوا القيادة الإيرانية أكثر من مرة ومن تبقى من القادة أصبح أكثر عقلانية، ويمكن وصف ما حدث بأنه تغيير للنظام وقلت إن إيران سترفع الراية البيضاء، ونحن ننتصر في إيران والمواجهة الحالية تمثل انتصارًا كاملًا للولايات المتحدة.

وأردف: يجب فتح مضيق هرمز فورًا ودون رسوم عبور وينبغي منع طهران نهائيًا من حيازة أي سلاح نووي.

وأوضح لفوكس نيوز: قواتنا ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي.