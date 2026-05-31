مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-5-2026 .. والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2026 إقامة عدد من المباريات الودية الدولية التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبات الوطنية لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث تتجه الأنظار إلى عدة مواجهات قوية تجمع منتخبات بارزة من مختلف القارات.

وتتصدّر مباراة المنتخب الأمريكي أمام نظيره السنغالي قائمة أبرز اللقاءات المنتظرة، في اختبار مهم للطرفين قبل انطلاق المونديال. كما يخوض المنتخب البرازيلي مواجهة ودية أمام منتخب بنما في إطار تحضيراته النهائية للبطولة العالمية.

برنامج المباريات الودية اليوم

تنطلق المباريات بداية من الظهيرة، حيث يلتقي منتخب اليابان مع منتخب آيسلندا عند الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة ظهرًا.

وفي الساعة الثانية والنصف ظهرًا، يواجه منتخب سنغافورة نظيره منتخب منغوليا في لقاء يسعى خلاله المنتخبان إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة.

وعند الرابعة عصرًا، يستضيف منتخب سويسرا نظيره الأردني في مواجهة قوية ينتظر أن تشهد تنافسًا كبيرًا بين المنتخبين.

كما يلتقي منتخب التشيك مع منتخب كوسوفو في تمام الخامسة مساءً، بينما يواجه منتخب الرأس الأخضر منتخب صربيا عند الخامسة والنصف مساءً.

وفي السادسة والنصف مساءً، يخوض منتخب بولندا مواجهة مرتقبة أمام منتخب أوكرانيا، قبل أن يلتقي منتخب ألمانيا مع منتخب فنلندا في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

وتقام مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والسنغال في العاشرة والنصف مساءً، فيما يختتم منتخب البرازيل مباريات اليوم بمواجهة منتخب بنما عند الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات

وفي كرة القدم النسائية، تقام مباراة ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، حيث يلتقي فريق برايتون مع فريق مانشستر سيتي في الخامسة مساءً، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب