قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة ، تجديد حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بأكتوبر وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وكمية لمخدر الحشيش، وبمواجهتها اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.