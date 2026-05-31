أكسيوس: ترامب يعطل الاتفاق ويريد تفاصيل حول اليورانيوم المخصب

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية عن قوات إيران الجوية اعترضت ودمرت مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 1 حاولت تنفيذ عملية عدائية.

من جانبها، قالت منصة أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ترامب طالب يوم الجمعة الماضي بتعديلات على مسودة الاتفاق التي صاغها مبعوثوه مع الإيرانيين.

ذكرت أكسيوس عن مسؤول أمريكي: ترامب يريد تفاصيل إضافية بشأن كيفية حصول واشنطن على اليورانيوم الإيراني المخصب.

تعديل صياغات

أضافت أكسيوس عن مسؤول أمريكي: ترامب يسعى إلى تعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز وطلبات ترامب الأخيرة تسببت في إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران.

ولفتت أكسيوس عن المسؤول الأمريكي أن ترامب متمسك بخطوطه الحمراء ولن يبرم اتفاقا لا يضمن عدم حيازة إيران سلاحا نوويا وسيكون هناك اتفاق مع إيران لكن موعد إبرامه لا يزال غير محسوم.



لفتت أكسيوس إلى أنهم مستعدبن للانتظار أسبوعا أو أكثر لضمان حصول الرئيس على مطالبه من إيران.