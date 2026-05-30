الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

بعد الفتة واللحمة.. مشروبات تخفض الكوليسترول في الدم

الكوليسترول
اسماء محمد

ترتفع نسبة الكوليسترول في الدم بعد تناول اللحوم والأطباق الدسمة في عيد الأضحى المبارك مما يعرض الجسم لمخاطر عديدة. 

ووفقا لموقع verywellhealth نكشف لكم أهم المشروبات التى تخفض الكوليسترول في الدم.

عصير الأناناس

يدعم إنزيم يُعرف باسم البروميلين ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الأناناس مستويات الكوليسترول الصحية، حيث تعمل على تكسير رواسب الكوليسترول التي تساهم في تكوين اللويحات في الشرايين. 

أظهرت إحدى الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن تناول الأناناس يوميًا يُحسّن مستويات الدهون والكوليسترول في الدم ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر.

عصير التوت الأزرق

تحتوي التوتيات، وخاصة التوت الأزرق، على مضادات أكسدة قوية ونوع من الألياف القابلة للذوبان يُعرف باسم البكتين، والذي يمكن أن يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL). 

أظهرت الأبحاث أن الأنثوسيانين والبوليفينولات مضادات أكسدة ثبت أنها تحسن مستويات الكوليسترول وملامح الدهون، وبالتالي تساعد في الوقاية من أمراض القلب وإدارتها. 

المشروبات المصنوعة من الكاكاو

يحتوي الكاكاو، باعتباره المكون الأساسي في الشوكولاتة الداكنة الغنية بمضادات الأكسدة ، على مركبات الفلافونول التي قد تحسن مستويات الكوليسترول.

تشير إحدى الدراسات إلى أنه في حين أن المنتجات المصنوعة من الكاكاو قد لا يكون لها تأثير كبير على مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، إلا أنها قد تساعد في خفض الكوليسترول الضار (LDL) والكوليسترول الكلي.

عصير الطماطم

قد يساعد الليكوبين الموجود في الطماطم على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين مستويات الدهون في الدم وقد وجدت إحدى الدراسات أن تناول عصير الطماطم غير المملح بانتظام يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول الضار لدى البالغين على مدار عام .

علاوة على ذلك، يحتوي عصير الطماطم أيضاً على الألياف والنياسين، وهما عنصران يرتبطان بخفض مستويات الكوليسترول.

