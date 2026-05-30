الفراعنة في المونديال.. المنتخب يخوض آخر مران قبل السفر لأمريكا بمشاركة صلاح

خاض المنتخب الاول مرانه الاخير اليوم قبل السفر لامريكا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026

وشارك في المران محمد صلاح نجم ليفريول وهيثم حسن نجم اوفييدو

كما كشف الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل رحلة منتخب مصر الأول في بطولة كأس العالم والتي تقام علي ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ولا تقتصر مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 على المنافسة داخل الملعب ولكن هناك تحديات لوجيستية وإدارية وفنية معقدة، تفرضها طبيعة البطولة التي تُقام في ثلاث دول، وما يصاحبها من تنقلات مستمرة بين المدن والولايات المختلفة عبر آلاف الكيلومترات خلال فترة زمنية قصيرة.

وتبدأ رحلة المنتخب اليوم 30 مايو بالتوجه إلى مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، حيث يقيم معسكره استعدادًا لخوض مباراة ودية قوية أمام المنتخب البرازيلي، يوم 6 يونيو، قبل أن ينتقل مباشرة إلى مدينة سبوكان بولاية واشنطن في رحلة جوية تتجاوز أربع ساعات ونصف الساعة، تمتد لأكثر من 3200 كيلومتر عبر الأراضي الأمريكية.

وينتقل المنتخب بين عدد من المدن، حيث يتوجه من سبوكان إلى سياتل، استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا، ثم يعود مجددًا إلى سبوكان قبل السفر إلى مدينة فانكوفر الكندية لخوض مباراته الثانية أمام نيوزيلندا، في برنامج حافل بالرحلات والتنقلات، التي تتطلب أعلى درجات التنظيم والدقة.