الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية دون أضرار بالمعدات الرئيسية

أ ش أ

أعلنت شركة "روساتوم" الروسية، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حيث انفجرت في جزيرة التوربينات التابعة للوحدة السادسة بالمحطة، مؤكدة عدم تسجيل أي أضرار في المعدات الرئيسية أو وقوع إصابات بشرية، وموضحة أنه جرى إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالهجوم.

وحذرت إدارة المحطة - في بيان لها - من أن مثل هذه الهجمات على المنشآت النووية تعد عملا غير مسؤول وتشكل خطرا كبيرا على الأمن النووي، مشيرة إلى أن استهداف البنية التحتية للمحطات النووية يمكن أن يسفر عن عواقب غير متوقعة ويهدد سلامة المنطقة بأكملها.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشيف، أن هذا الهجوم يمثل أول ضربة موجهة تتسبب في انفجار وإلحاق أضرار بهيكل جزيرة التوربينات، مؤكدا أن الطائرة المسيرة كانت تُدار عبر وصلات من الألياف الضوئية، وهو ما ينفي احتمالية أن يكون الهجوم قد وقع بالخطأ أو بشكل عرضي.

