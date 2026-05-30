قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة تؤكد شمول صلاحياتها جميع مناطق القطاع
الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تختتم احتفالات الثقافة بعيد الأضحى على مسرح السامر
المدافع البرازيلي دانتي يعلن اعتزاله كرة القدم بعمر 42 عاما
ربنا يبعد عننا العين | عودة مصطفى أبو سريع إلى زوجته
مانشستر يونايتد يحصل على 36 مليون يورو من نابولي مقابل البيع النهائي لـ هويلوند
انضم إلى ميسي ورونالدو .. ديمبيلي يكتب التاريخ بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا
برج إيفل يضيء سماء العاصمة باريس وسط احتفالات عارمة بالتتويج بدوري أبطال أوروبا
بعد شهر .. تفاصيل جديدة في إقرار الحد الأدنى للأجور
لبنان.. 9 شهداء سوريين بينهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية على عدلون
الشروط وإجراءات التقديم .. كيفية كفالة طفل بنظام الأسر البديلة في مصر
البنك المركزي : 1.25 تريليون جنيه حصيلة النقود المتداولة خارج المصارف في نهاية 2025
جنازة مهيبة | أهالي المنوفية يشيعون جثمان الطالب ضحية حمام السباحة .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد عودة العمل في البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

عودة العمل في البنوك
عودة العمل في البنوك
خالد يوسف

ينتظر الكثير من المواطنين عودة العمل من البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ يترقبون عودة العمل بها لكي يتمكنوا من إنجاز المصالح البنكية والمعاملات المالية المهمة لحين انتهاء إجازة عيد الأضحى، سواء كانت تلك العمليات بسحب أو إيداع الأموال أو تحويلها أو إنهاء مستندات وخدمات مختلفة داخل فروع البنوك المختلفة، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة موعد عودة العمل في البنوك بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد عودة العمل في البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

كان مجلس الوزراء حدد إجازة الموظفين بدأ من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 26 يونيو وحتى يوم الأحد الموافق 31 يومينيو، بواقع 6 أيام إجازة متصلة، ليقرر البنك المركزي تلك الأيام إجازة للبنوك أيضًا.

ويبدأ العمل في البنوك المختلفة بدءًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يونيو 2026، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التي حصل عليها العاملون في القطاع المصرفي وفقا لقرارات البنك المركزي الخاصة بالعطلات الرسمية.


عودة الازدحام على البنوك بعد إجازة عيد الأضحى

في كثيرٍ من الأحيان تشهد البنوك ازدحام كبير مع أول يوم عمل بعد الإجازة بسبب زيادة عدد الخدمات التي يرغب العملاء في انهائها، خاصة التحويلات البنكية وصرف الفلوس والمعاملات المرتبطة بالشركات والمرتبات.

كما يزيد الضغط بشكل ملحوظ على ماكينات الصراف الآلي بعد الإجازة، سواء للسحب أو الإيداع، ما يجعل البنوك تكثف عمليات تغذية الماكينات بالنقدية بشكل مستمر لتجنب أي نقص في السيولة خلال الأيام الأولى بعد العودة للعمل.

استمرار عمل الخدمات الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى

بالرغم إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك، إلا أن الخدمات البنكية الإلكترونية ظلت تعمل بشكل طبيعي طول فترة عيد الأضحى، الأمر الذي ساعد عدد كبير من العملاء ي إجراء التحويلات البنكية للأموال ودفع الفواتير من خلال استخدامم التطبيقات البنكية دون أن يكون هناك حاجه للذهاب للبنك.

وخلال السنوات الأخيرة، اعتمدت البنوك بشكل أكبر على الخدمات الرقمية، وبشكل خاص على القنوات التالية:

- تطبيقات الموبايل البنكي.

- الإنترنت البنكي.

- المحافظ الإلكترونية.

الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل المعاملات اليومية على المواطنين حتى وقت الإجازات الرسمية.


مواعيد العمل الرسمية في البنوك

من المنتظر إن تعود مواعيد العمل الرسمية لطبيعتها بداية من صباح الاثنين 1 يونيو، سواء بالنسبة للموظفين أو استقبال العملاء داخل الفروع المختلفة على مستوى الجمهورية، وبالنسبة لمواعيد العمل الرسمية بها فتبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر.

استعدادات داخل البنوك لاستقبال العملاء

مع قرب انتهاء الإجازة، تستعد البنوك لاستقبال العملاء من جديد وسط توقعات بزيادة الحركة داخل الفروع، خصوصا في أول أيام العمل بعد عيد الأضحى، مع استمرار الاعتماد بشكل كبير على الخدمات الإلكترونية وماكينات الـATM لتخفيف الزحام وتسهيل المعاملات البنكية المختلفة.

موعد عودة العمل في البنوك إجازة عيد الأضحى العمل في البنوك المصالح البنكية المعاملات المالية فروع البنوك المختلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

الأهلي والزمالك

طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

الصين وإسرائيل

هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟

هجوم ايراني على الكويت

إصابة أمريكيين وتدمير مسيّرتين في هجوم إيراني على الكويت

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد