ينتظر الكثير من المواطنين عودة العمل من البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ يترقبون عودة العمل بها لكي يتمكنوا من إنجاز المصالح البنكية والمعاملات المالية المهمة لحين انتهاء إجازة عيد الأضحى، سواء كانت تلك العمليات بسحب أو إيداع الأموال أو تحويلها أو إنهاء مستندات وخدمات مختلفة داخل فروع البنوك المختلفة، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة موعد عودة العمل في البنوك بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد عودة العمل في البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

كان مجلس الوزراء حدد إجازة الموظفين بدأ من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 26 يونيو وحتى يوم الأحد الموافق 31 يومينيو، بواقع 6 أيام إجازة متصلة، ليقرر البنك المركزي تلك الأيام إجازة للبنوك أيضًا.

ويبدأ العمل في البنوك المختلفة بدءًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يونيو 2026، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التي حصل عليها العاملون في القطاع المصرفي وفقا لقرارات البنك المركزي الخاصة بالعطلات الرسمية.



عودة الازدحام على البنوك بعد إجازة عيد الأضحى

في كثيرٍ من الأحيان تشهد البنوك ازدحام كبير مع أول يوم عمل بعد الإجازة بسبب زيادة عدد الخدمات التي يرغب العملاء في انهائها، خاصة التحويلات البنكية وصرف الفلوس والمعاملات المرتبطة بالشركات والمرتبات.

كما يزيد الضغط بشكل ملحوظ على ماكينات الصراف الآلي بعد الإجازة، سواء للسحب أو الإيداع، ما يجعل البنوك تكثف عمليات تغذية الماكينات بالنقدية بشكل مستمر لتجنب أي نقص في السيولة خلال الأيام الأولى بعد العودة للعمل.

استمرار عمل الخدمات الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى

بالرغم إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك، إلا أن الخدمات البنكية الإلكترونية ظلت تعمل بشكل طبيعي طول فترة عيد الأضحى، الأمر الذي ساعد عدد كبير من العملاء ي إجراء التحويلات البنكية للأموال ودفع الفواتير من خلال استخدامم التطبيقات البنكية دون أن يكون هناك حاجه للذهاب للبنك.

وخلال السنوات الأخيرة، اعتمدت البنوك بشكل أكبر على الخدمات الرقمية، وبشكل خاص على القنوات التالية:

- تطبيقات الموبايل البنكي.

- الإنترنت البنكي.

- المحافظ الإلكترونية.

الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل المعاملات اليومية على المواطنين حتى وقت الإجازات الرسمية.



مواعيد العمل الرسمية في البنوك

من المنتظر إن تعود مواعيد العمل الرسمية لطبيعتها بداية من صباح الاثنين 1 يونيو، سواء بالنسبة للموظفين أو استقبال العملاء داخل الفروع المختلفة على مستوى الجمهورية، وبالنسبة لمواعيد العمل الرسمية بها فتبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر.

استعدادات داخل البنوك لاستقبال العملاء

مع قرب انتهاء الإجازة، تستعد البنوك لاستقبال العملاء من جديد وسط توقعات بزيادة الحركة داخل الفروع، خصوصا في أول أيام العمل بعد عيد الأضحى، مع استمرار الاعتماد بشكل كبير على الخدمات الإلكترونية وماكينات الـATM لتخفيف الزحام وتسهيل المعاملات البنكية المختلفة.