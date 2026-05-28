قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس المعاهد القومية: وزير التعليم أعاد الطلاب للمدارس وسد عجز المعلمين
السعودية: انخفاض عدد المخالفين والظواهر السلبية في موسم الحج
صاحب الـ 35 لقبا يعود للمسرح العالمي.. نوير يقود ألمانيا في كأس العالم 2026
الزراعة تحذر المواطنين: صفحات وهمية تنتحل اسم الوزارة لبيع منتجات غذائية
مونديال المفاجآت.. 4 منتخبات تكتب التاريخ لأول مرة في كأس العالم 2026
الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل سرقة حقيبة مال ومحاولة خطف طفل بعين شمس
لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي
مجزرة جديدة في جنوب لبنان.. 11 قتيلا بينهم أطفال جراء غارات إسرائيلية متفرقة
في ذكراه.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جورج سيدهم
لاعيبة وجودها زي عدمه .. ميدو يعلق على قائمة حسام حسن في المنتخب
عمدة لندن: الحج رحلة تغيّر حياة الإنسان وتُجسد المساواة والوحدة
مصادر.. صلاح قد يغيب عن ودية مصر وروسيا بفرمان العميد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رغم إجازة العيد.. 6 فئات تواصل العمل في الشوارع لخدمتك

رغم إجازة العيد.. 6 فئات تواصل العمل في الشوارع لخدمتك
رغم إجازة العيد.. 6 فئات تواصل العمل في الشوارع لخدمتك
ولاء عادل

في الوقت الذي يقضي فيه كثيرون إجازة عيد الأضحى بين الزيارات العائلية والخروجات، تواصل فئات عديدة أداء أعمالها دون توقف، لتظل الخدمات الأساسية متوفرة للمواطنين طوال أيام العيد.

فهناك من يقضي ساعات العيد في مواقع العمل بدلًا من التجمعات العائلية، للحفاظ على النظام وتقديم الخدمات وتأمين حركة الناس وسط الزحام الكبير الذي تشهده الشوارع والمتنزهات.

عمال النظافة.. مواجهة مستمرة لمخلفات العيد

يزداد العبء على عمال النظافة خلال أيام عيد الأضحى بسبب ارتفاع حجم المخلفات الناتجة عن الذبح والتجمعات والاحتفالات.

ويواصل العمال عملهم في الشوارع والحدائق والمناطق العامة على مدار اليوم، لإعادة النظافة إلى الأماكن المزدحمة والحفاظ على المظهر الحضاري.

رجال الأمن والشرطة.. انتشار مكثف لتأمين الاحتفالات

تتواجد قوات الشرطة بشكل مكثف في الشوارع والميادين وأماكن التنزه خلال العيد، لتنظيم الحركة المرورية وتأمين المواطنين ومتابعة الحالة الأمنية.

وتُعد هذه الفترة من أكثر الفترات التي تتطلب جاهزية مستمرة بسبب الزحام وكثافة الحركة في مختلف المناطق.

العاملون بالمطاعم والكافيهات.. العيد موسم عمل

بينما يحصل كثيرون على إجازة، يعيش العاملون في المطاعم والكافيهات أيامًا مزدحمة بسبب زيادة الإقبال على الخروجات وتناول الطعام خارج المنزل.

ويعمل الموظفون لساعات طويلة لتلبية احتياجات الزبائن وتقديم الخدمات وسط ضغط كبير يمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.

سائقو المواصلات.. خدمة مستمرة طوال اليوم

تظل وسائل النقل المختلفة في حالة تشغيل متواصل خلال العيد، سواء سيارات الأجرة أو الأتوبيسات أو خدمات النقل الذكي، لتسهيل انتقال المواطنين بين المحافظات والمناطق المختلفة.

ويتعامل السائقون مع كثافات مرورية وزيادة ملحوظة في حركة التنقل طوال فترة الإجازة.

العاملون بالمولات والمتنزهات

تشهد المولات والمتنزهات إقبالًا واسعًا خلال أيام العيد، ما يدفع العاملين بها إلى مواصلة العمل لتنظيم حركة الزوار وتقديم الخدمات المختلفة.

ويشمل ذلك أفراد الأمن وخدمة العملاء وعمال النظافة، الذين يواصلون أداء مهامهم رغم ضغط العمل الكبير.

القوات المسلحة.. جاهزية لا تتوقف

تواصل القوات المسلحة تنفيذ مهامها المختلفة خلال فترة العيد، في إطار الحفاظ على الأمن وتأمين المنشآت الحيوية ودعم الاستقرار.

أدوار لا تظهر كثيرًا

ورغم أن كثيرين يرون العيد وقتًا للراحة، فإن هناك منظومة كاملة من العاملين تواصل العمل خلف الكواليس، حتى تستمر الحياة بشكل طبيعي ويتمكن المواطنون من قضاء إجازتهم بأمان وراحة.

إجازة العيد إجازة عيد الأضحى عيد الأضحى العمل التأمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

وزير التربية والتعليم

رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

ياسمين عبد العزيز

راقية ومتواضعة.. صانع محتوى سعودي يلتقي ياسمين عبدالعزيز في مناسك الحج

الاسماعيلي

بعد الهبوط رسميا.. 18 لاعبًا في الإسماعيلي يغلقون هواتفهم قبل مواجهة فاركو

ترشيحاتنا

نتيجة سنوات النقل بالإسكندرية

3 يونيو.. إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل بالإسكندرية

ميناء دمياط

انتظام حركة التشغيل بميناء دمياط خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

صحه دمياط

فرق المبادرات الصحية تقدم 478 خدمة للمواطنين خلال عيد الأضحى بدمياط

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد