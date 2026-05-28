محافظ البحيرة: تشغيل القسطرة المخية وتوفير أسرة عناية جديدة بمستشفى كفر الدوار

ساندي رضا

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مستشفى كفر الدوار العام “الشاملة”، وذلك للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية، والتأكد من جاهزية المستشفى الكاملة لاستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة خلال فترة العيد. 

وشملت الجولة المرور على أقسام الاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، والعظام، وقسم جراحة الأوعية الدموية، كما تفقدت المحافظ جهاز قسطرة القلب والعناية الخاصة به، والذي تم تزويد المستشفى به حديثًا في فبراير الماضي كجهاز هو الثاني من نوعه على مستوى المحافظة، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء 136 قسطرة قلبية من خلاله خلال الفترة الماضية.

وفي بشرى سارة لأهالي المحافظة، أعلنت الدكتورة جاكلين عازر عن حزمة من التوسعات الجديدة لدعم المنظومة الطبية بالمستشفى، حيث أكدت أنه سيتم توسعة قسم العناية العامة بإضافة 12 سريرًا جديدًا ليصبح إجمالي عدد الأسرة 34 سريرًا، إلى جانب إضافة 2 سرير بقسم السموم ليصبح إجمالي الأسرة 8 أسرة، مع استحداث قسم جديد للعناية الجراحية يضم 4 أسرة جديدة، وإدخال خدمة القسطرة المخية وتفعيلها لتعمل جنبًا إلى جنب مع قسطرة القلب خلال شهر من تاريخه.

كما واطمأنت المحافظ على توافر المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتزام الفرق الطبية والتمريضية بجداول العمل، بما يضمن السرعة والكفاءة في التعامل مع الإقبال المتزايد الذي تشهده المستشفيات خلال أيام العيد. 

وحرصت عازر على تقديم التهنئة للأطقم الطبية والمرضى بمناسبة حلول العيد، معربة عن تقديرها لجهود العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون العمل دون انقطاع لخدمة المواطنين باعتبارهم الركيزة الأساسية لحفظ سلامة المجتمع. 

وشددت المحافظ في ختام جولتها على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، مؤكدة أن محافظة البحيرة تتابع سير العمل بالمستشفيات بشكل مباشر للحفاظ على تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطنين، وذلك ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

