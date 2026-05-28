ضبط 21 مخبزًا بلديًا للتلاعب بوزن الخبز والتوقف عن الإنتاج بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملات مكثفة على المخابز البلدية المدعمة في مركزي شبراخيت وكفر الدوار، وأسفرت الجهود عن ضبط 21 مخبزًا بلديًا مخالفًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وجاءت هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبتكليفات من محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، وسهير زعتر وكيل المديرية، لضمان انتظام إنتاج الخبز البلدي ووصول الدعم لمستحقيه للمواطنين خلال أيام العيد.

وفي مركز شبراخيت، تمكنت الحملة التي قادها مجدي عبد الغني مدير الإدارة، برفقة المفتشين أحمد الجرواني وبشير المحلاوي، وبالتنسيق مع مراد مسعود، رئيس المدينة، من ضبط 14 مخبزًا بلديًا مدعمًا ارتكبت مخالفات متنوعة، حيث تم ضبط 3 مخابز لتوقفها عن الإنتاج بدون إذن رسمي أو عذر قهري.

كما تم ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى ضبط 3 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، و3 مخابز أخرى لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، كما ضبطت الحملة مخبزًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل الرسمية.

وفي نفس السياق، نجحت حملة إدارة تموين كفر الدوار برئاسة محمد فوزي مدير الإدارة، ومصطفى عبد العزيز، رئيس مكتب تموين بندر كفر الدوار، وبالتنسيق مع نبيل حجاج رئيس مجلس المدينة، في ضبط 7 مخابز بلدية مدعمة بسبب توقفها تمامًا عن إنتاج الخبز دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة، وتم تحرير المحاضر التموينية اللازمة بجميع المخالفات المرصودة في المرتبتين، وجارٍ عرضها على المديرية لاتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية المقررة ضد أصحاب المخابز المخالفة.

