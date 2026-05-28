قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل من الناشئين للإسماعيلي في مواجهة فاركو بالدوري
حبس عاطل سحل والده وحطم الشقة بسبب مخدر الآيس في المنيرة الغربية
وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع في مطروح
هل إعطاء الجزار جلد الأضحية ينقص الثواب.. وما حكم بيع جزء منها؟
نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات
مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على دولة الكويت الشقيقة وتؤكد تضامنها الكامل معها
تعامد الشمس فوق الكعبة.. ظاهرة فلكية نادرة ومميزة بالحرم المكي ثاني أيام العيد
نزل 100 جنيه.. الذهب عيار 21 يسجل 6725 جنيهاً في ثاني أيام العيد
محافظ البحيرة: تشغيل القسطرة المخية وتوفير أسرة عناية جديدة بمستشفى كفر الدوار
وزارة البترول: نتائج إنتاجية مبشرة لبئر غاز مينا غرب-1 بالبحر المتوسط
تحرك عاجل.. الزراعة تفرض طوارئ أيام العيد وتغلق أبواب الفوضى في الأسواق
سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل من الناشئين للإسماعيلي في مواجهة فاركو بالدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي
عبدالله هشام

أعلن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري.

ورفض لاعبوا فريق الإسماعيلي المشاركة في المباراة بعد حسم هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية واعتراضا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وجاء تشكيل ناشئين الإسماعيلي لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : عبد الرحمن محروس

الدفاع : عبد الكريم - أحمد أيمن - عبد الله حسن - حاتم سكر

الوسط : إبراهيم عبد العال - عبد الرحمن كتكوت - عبد الرحمن بطيخة

الهجوم : محمد خطاري - أنور صقر - عمر القط

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي عن تقدمها باستقاله جماعية.

ونشر الإسماعيلي في بيان رسمي :" نرفض أي تفريط في رخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره، وعلى إثر ذلك تقدمت اللجنة باستقالة جماعية إلى السيد الوزير تمسكا بموقفها ومبادئها

واضاف :" وقد رفض الوزير قبول الاستقالة في الوقت الحالي، مطالبا بمنح فرصة لإعادة دراسة الموقف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وتابع :" وتؤكد اللجنة تمسكها بالاستقالة الجماعية التي تقدمت بها على أن يتم صباح غد إرسال الاستقالات الفردية إلى الجهة الإدارية المختصة، إذ تضع اللجنة هذه الحقائق أمام جماهير الإسماعيلي والرأي العام، فإنها تؤكد أن جميع مواقفها وقراراتها جاءت من أجل الحفاظ على ما تبقى من النادي وتاريخه وحقوق جماهيره."

الإسماعيلي نادي الإسماعيلي الدوري المصري فاركو فريق الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

وزير التربية والتعليم

رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

الاسماعيلي

بعد الهبوط رسميا.. 18 لاعبًا في الإسماعيلي يغلقون هواتفهم قبل مواجهة فاركو

هاني شاكر

كرم جبر: أسرة هاني شاكر أحسنت الرد بالصمت.. وحرمت الباحث عن الترند من الشهرة

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

ترشيحاتنا

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

استعراض الشاب

بإشارات خادشة واستعراض خطير.. شاب يهدد سلامة المواطنين بدراجة نارية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني؟.. نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد