تشكيل من الناشئين للإسماعيلي في مواجهة فاركو بالدوري

أعلن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري.

ورفض لاعبوا فريق الإسماعيلي المشاركة في المباراة بعد حسم هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية واعتراضا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وجاء تشكيل ناشئين الإسماعيلي لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : عبد الرحمن محروس

الدفاع : عبد الكريم - أحمد أيمن - عبد الله حسن - حاتم سكر

الوسط : إبراهيم عبد العال - عبد الرحمن كتكوت - عبد الرحمن بطيخة

الهجوم : محمد خطاري - أنور صقر - عمر القط

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي عن تقدمها باستقاله جماعية.

ونشر الإسماعيلي في بيان رسمي :" نرفض أي تفريط في رخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره، وعلى إثر ذلك تقدمت اللجنة باستقالة جماعية إلى السيد الوزير تمسكا بموقفها ومبادئها

واضاف :" وقد رفض الوزير قبول الاستقالة في الوقت الحالي، مطالبا بمنح فرصة لإعادة دراسة الموقف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وتابع :" وتؤكد اللجنة تمسكها بالاستقالة الجماعية التي تقدمت بها على أن يتم صباح غد إرسال الاستقالات الفردية إلى الجهة الإدارية المختصة، إذ تضع اللجنة هذه الحقائق أمام جماهير الإسماعيلي والرأي العام، فإنها تؤكد أن جميع مواقفها وقراراتها جاءت من أجل الحفاظ على ما تبقى من النادي وتاريخه وحقوق جماهيره."