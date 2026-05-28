مدرب بورنموث السابق يهدد مستقبل آرني سلوت في ليفربول

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تطورات جديدة تخص مستقبل القيادة الفنية لنادي ليفربول، في ظل اهتمام إدارة النادي بالتعاقد مع الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني السابق لفريق بورنموث.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت"، فإن إيراولا لا يقترب من تولي تدريب ميلان الإيطالي أو كريستال بالاس الإنجليزي، رغم ارتباط اسمه بالناديين خلال الفترة الماضية، حيث يفضل المدرب الإسباني انتظار فرصة تدريب ليفربول أو باير ليفركوزن الألماني.

وكان إيراولا رحل رسميًا عن بورنموث هذا الأسبوع، بعدما نجح في قيادة الفريق للتأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، ليبدأ دراسة العروض والخيارات المتاحة أمامه قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة.

وأكدت التقارير أن نادي ميلان أجرى بالفعل محادثات مع المدرب الإسباني خلال الأيام الماضية، إلا أن المفاوضات لم تشهد أي تقدم ملموس، في ظل رغبة إيراولا في تولي مشروع أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضح الصحفي الألماني فلوريان بليتنبيرج أن باير ليفركوزن دخل في مفاوضات مباشرة مع إيراولا، من أجل الحصول على موافقته سريعًا، رغم وجود اهتمام من أندية أخرى بالتعاقد معه.

أما على مستوى ليفربول، فما يزال آرني سلوت مرشحًا للاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق خلال الموسم المقبل، لكن التقارير أشارت إلى أن معرفة ملاك النادي "مجموعة فينواي الرياضية" برغبة إيراولا في تدريب الريدز قد تؤثر على مستقبل المدرب الهولندي داخل "أنفيلد".