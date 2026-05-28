الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إبراهيم حسن: تم الاتفاق على 11 تبديلاً في ودية روسيا

عبدالله هشام

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه تم الاتفاق على إجراء 11 تبديلاً في ودية روسيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم بإستاد القاهرة، ضمن الاستعدادات لخوض المنتخب نهائيات كأس العالم المقررة إقامتها الشهر المقبل. في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأضاف حسن أنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح.


يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، مساء اليوم الخميس، أولى مبارياته الودية ضمن المعسكر التحضيري الأخير استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك عندما يلتقي نظيره الروسي على ستاد القاهرة الدولي.

تحمل مواجهة الليلة طابعًا خاصًا، في ظل التاريخ السابق بين المنتخبين، حيث سبق أن التقى منتخبا مصر وروسيا في 7 مباريات من قبل، بواقع 6 مباريات ودية ومواجهة رسمية واحدة فقط.

وتعد المباراة الرسمية الوحيدة بين الطرفين هي المواجهة التي جمعتهما في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت على الأراضي الروسية، وشهدت تفوق أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.

ذكرى مونديال 2018 تعود من جديد

دخل المنتخب المصري مواجهة روسيا في مونديال 2018 تحت ضغوط كبيرة، بعدما خسر اللقاء الافتتاحي أمام منتخب أوروجواي بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، رغم الأداء الدفاعي المميز الذي قدمه الفراعنة طوال المباراة.

لكن المنتخب الروسي نجح في فرض سيطرته خلال المواجهة الثانية، بعدما تقدم أولًا بهدف عكسي سجله القائد أحمد فتحي بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف المنتخب الروسي هدفين آخرين خلال أقل من نصف ساعة، ليضع المنتخب المصري في موقف صعب.

وشهدت المباراة وقتها الظهور الأول للنجم محمد صلاح بعد تعافيه من إصابة الكتف الشهيرة، حيث تمكن من تسجيل أول أهدافه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، إلا أن هدفه لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

