الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ثابت في محلات الصاغة.. الذهب في السعودية يسجل 472 ريالا

محمد يحيي

استقر سعر الذهب في السعودية مساء اليوم الخميس 28-5-2026 في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك بدون تغيير.

سعر الذهب في السعودية اليوم

بلغ متوسط سعر الذهب في تعاملات اليوم بالتوازي مع ثاني أيام العيد.

اسعار الذهب في السعودية

آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث 472 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 539.25 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو  494.5 ريال سعودي.

الذهب في السعودية

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 472 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 404.5 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 3775 ريال سعودي.

الذهب في السعودية

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 16.774 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4473 دولار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

