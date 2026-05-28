ثابت في محلات الصاغة.. الذهب في السعودية يسجل 472 ريالا

استقر سعر الذهب في السعودية مساء اليوم الخميس 28-5-2026 في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك بدون تغيير.

سعر الذهب في السعودية اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث 472 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 539.25 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 494.5 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 472 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 404.5 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 3775 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 16.774 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4473 دولار.