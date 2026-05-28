نجاح كبير لفيلم 7 Dogs في افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة

بدأت اليوم أولى عروض سينما الشعب في قصر ثقافة الغردقة والذي تم إفتتاحه مساء أمس واحتضن في أول عروضه فيلم 7 Dogs بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز ومونيكا بيلوتشي.

ونجح افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة نجاحا كبيرا في أولى عروضه وتم بيع مايقرب من 800 تذكرة.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة والمشرف على مشروع سينما الشعب وقال : بيع مايقرب من 800 تذكرة في إفتتاح وأول عروض فرع سينما الشعب بالغردقة يعد نجاحا كبيرا مقارنة بباقي فروع سينما الشعب.

وأكد "عبدالمنعم" على أن مشروع سينما الشعب سيستمر على نفس الخطة ومن المقرر إفتتاح العديد من الفروع للمشروع ليتم تغطية كافة محافظات مصر بمشروع سينما الشعب.

الجدير بالذكر أن مشروع سينما الشعب اقترحه الفنان تامر عبدالمنعم على معالي الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة وتم افتتاحه في مايو 2022.

ويقدم مشروع سينما الشعب تذكرة السينما بسعر مخفض تصل ل 40 ج لأحدث الأفلام وهي خدمة للمواطن المصري البسيط.