مقابل 3 ملايين دولار.. جوميز يوافق على تجديد عقده مع الفتح السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن البرتغالي جوزيه جوميز يفضل الاستمرار مع الفتح السعودي، من خلال تجديد عقده لمدة موسم إضافي.

وبحسب التقرير، فإن جوميز سيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ3 ملايين دولار حال إتمام الاتفاق الرسمي مع إدارة الفتح، في ظل تمسك النادي باستمراره بعد النتائج التي قدمها مع الفريق.

وبدأ البرتغالي جوزيه جوميز وضع ملامح مشروعه الجديد مع الفتح السعودي، بعدما ربط استمراره مع الفريق بعدة مطالب فنية وإدارية، عقب النجاح الذي حققه في قيادة النادي للبقاء بدوري روشن السعودي قبل نهاية الموسم بعدة جولات.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن جوميز طلب من إدارة الفتح منحه صلاحيات أوسع في ملف التعاقدات الصيفية، خاصة فيما يتعلق باختيار اللاعبين الأجانب، لرغبته في بناء فريق أكثر قدرة على المنافسة خلال الموسم المقبل.

ويأتي اسم الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، ضمن أبرز الأهداف التي يسعى المدرب البرتغالي لضمها، بعدما أبدى إعجابه بإمكانات اللاعب منذ فترة، في ظل بحثه عن تدعيم قوي للخط الهجومي.

ورغم رغبة الفتح في التعاقد مع ماييلي، إلا أن الصفقة تبدو معقدة بسبب تمسك بيراميدز باستمرار اللاعب، إلى جانب دخول أندية أخرى على خط المفاوضات، أبرزها الأهلي، فضلًا عن اهتمام أندية إماراتية بالحصول على خدماته.

كما وضع جوميز ثنائي الأهلي إمام عاشور ومروان عطية ضمن قائمة اللاعبين الذين يتمنى التعاقد معهم، في إطار سعيه لتدعيم وسط الملعب بعناصر تمتلك الخبرة والجودة الفنية.

ومن المنتظر أن يشهد الفتح تغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين الأجانب، حيث يتجه النادي للإبقاء على المغربي مراد باتنا والغاني زايدو يوسف فقط، بينما تقترب بقية الأسماء الأجنبية من الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

وفي سياق الاستعدادات للموسم الجديد، تدرس إدارة الفتح إقامة المعسكر الإعدادي الخارجي في إسبانيا، بانتظار اعتماد الميزانية النهائية الخاصة بالنادي قبل حسم كافة التفاصيل المتعلقة بخطة التحضير للموسم المقبل.