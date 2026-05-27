أمطار رعدية واضطراب ملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحديثاً عاجلاً لـ حالة الطقس المتوقعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، كاشفة عن خريطة الظواهر الجوية الممتدة من الخميس 28 مايو وحتى الإثنين 1 يونيو 2026، مع توجيه تحذيرات مشددة بشأن طقس يوم الخميس نظراً لظهور سحب رعدية واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

الملامح العامة للطقس ومؤشر درجات الحرارة

وأفاد خبراء الأرصاد بأنه يسود طقس ربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول نهاراً إلى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تشتد الحرارة لتصبح الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد. وخلال ساعات الليل، تسود أجواء معتدلة الحرارة تميل إلى البرودة على أغلب الأنحاء.

وتشهد درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مدار الأيام الخمسة المقبلة تدرجاً كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل 31 درجة من الخميس إلى الجمعة، وترتفع إلى 32 و33 درجة يومي الأحد والإثنين (الصغرى تتراوح بين 20 و21 درجة).

السواحل الشمالية: الأجواء الأكثر اعتلاءً؛ حيث تسجل 25 درجة في بداية الإجازة وتصل إلى 28 درجة الإثنين (الصغرى بين 18 و20 درجة).

شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 34 و36 درجة (الصغرى بين 20 و23 درجة).

جنوب الصعيد: طقس شديد الحرارة يتراوح بين 37 درجة يوم الخميس، ويصل ذروته عند 40 درجة مئوية يوم الإثنين (الصغرى بين 25 و26 درجة).

تطورات طقس الخميس 28 مايو: أمطار رعدية واضطراب الملاحة

حذرت الهيئة من مجموعة من الظواهر الجوية التي تبلغ ذروتها يوم الخميس، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

أمطار رعدية محتملة: تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فرصاً لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً، وتتمثل بشكل خاص على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

سحب منخفضة ونشاط رياح هابطة: تتأثر مناطق من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد بفرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة قد يصاحبها أمطار خفيفة جداً بنسبة 20%، مع احتمالية ظهور سحب رعدية يرافقها نشاط رياح قوية هابطة من أسفل السحب تثير الأتربة على بعض المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية: حذرت الهيئة من اضطراب شديد في الملاحة على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم/س، مما يؤدي لارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 أمتار.

نشاط رياح عام: تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة بسرعات تتراوح بين 30 إلى 40 كم/س.

شبورة صباحية: تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بجميع المواطنين والمصطافين وسائقي المركبات على الطرق السريعة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتوقعة، والالتزام بتعليمات الأمان لضمان قضاء إجازة عيد آمنة.