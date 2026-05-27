وزارة الزراعة تُحذر من شراء اللحوم عبر مواقع التواصل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار استقبال عيد الأضحى المبارك، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها ومديرياتها على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات والتيسيرات للمواطنين والمزارعين والمربين طوال فترة الإجازة.

وكشفت الوزارة عن استعدادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، حيث تم رفع درجة الجاهزية القصوى داخل المجازر الحكومية التي يبلغ عددها 497 مجزرًا على مستوى الجمهورية، والتأكد من جاهزيتها الفنية والبيطرية لاستقبال الأضاحي، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات.

تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المجازر

وتضمنت الاستعدادات تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المجازر، وتوفير المياه الصالحة، وصيانة المعدات، وضمان التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى تنظيم العمل بنظام النوبتجيات للأطباء البيطريين على مدار اليوم، لإجراء الفحوصات اللازمة للحيوانات قبل وبعد الذبح، بما يضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى شراء اللحوم من الأماكن والمنافذ الموثوق بها، وعدم الانسياق وراء العروض غير الموثوقة أو منخفضة الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف في المقام الأول الحفاظ على صحة المواطنين وضمان توفير غذاء آمن وسليم.