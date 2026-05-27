الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الفراعنة في بروفة مونديالية.. موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

​تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية صوب استاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن مواجهة ودية من العيار الثقيل تجمع بين منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره الروسي. 

وتأتي هذه المباراة كخطوة محورية ضمن البرنامج الإعدادي المكثف الذي يخوضه الفراعنة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداً للمشاركة المرتقبة في نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر انطلاقها في يونيو المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

و​تحمل المواجهة طابعاً احتفالياً خاصاً يتزامن مع أجواء عيد الأضحى المبارك، حيث استقر اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني على نقل اللقاء إلى استاد القاهرة الدولي لضمان حضور جماهيري غفير يمنح اللاعبين دفعة معنوية هائلة قبل السفر لخوض المعسكر الخارجي.

​موعد مباراة مصر وروسيا

و​أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن الموعد الرسمي لانطلاق صافرة بداية المواجهة الودية الكبرى، وجاءت التوقيتات على النحو التالي:

التاريخ: الخميس، 28 مايو 2026.

توقيت القاهرة ومكة المكرمة: التاسعة مساءً (9:00 مساءً).

توقيت الإمارات (أبوظبي): العاشرة مساءً (10:00 مساءً).

توقيت تونس والمغرب والجزائر: السابعة مساءً (7:00 مساءً).

​كيفية المشاهدة والقنوات الناقلة (البث المباشر)

و​يمكن لعشاق ومتابعي "الفراعنة" مشاهدة المباراة بصورة مجانية ومباشرة عبر الشبكات الفضائية التي حصلت على حقوق بث اللقاء، وهي:

​1. شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Time Sports)

​باعتبارها الناقل الرسمي والوصي على مباريات المنتخب الوطني الودية داخل مصر، ستنقل المباراة عبر قناتها المفتوحة والمجانية بنقاء عالي الجودة (HD).

​المعلق: أسندت القناة مهمة التعليق الصوتي على أحداث اللقاء للمعلق الرياضي الشهير حاتم بطيشة.

​2. قناة الشارقة الرياضية الإماراتية

​نجحت القناة في الحصول على حقوق نقل البث المباشر للمباراة للجمهور العربي في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

​المعلق: سيتولى التعليق عبر الشاشة الإماراتية المعلق سالم السالمي.

​تفاصيل وكواليس معسكر الفراعنة

و​يدخل المنتخب المصري هذه المباراة بقائمة أولية تضم 27 لاعباً اختارهم "العميد" حسام حسن، على أن يتم تصفية القائمة إلى 26 لاعباً بصفة رسمية عقب نهاية ودية روسيا مباشرة. 

وشهد المعسكر المغلق المقام في القاهرة انتظام القوة الضاربة للمحترفين عقب نهاية ارتباطاتهم الأوروبية، وعلى رأسهم النجم العالمي محمد صلاح، وهداف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش، واللاعب الشاب حمزة عبد الكريم.

و​تسير خطة التوأم (حسام وإبراهيم حسن) نحو تجربة أكثر من رسم تكتيكي في مواجهة الدب الروسي لزيادة الانسجام بين عناصر الخبرة والشباب، خاصة بعد المردود الطيب الذي ظهر به المنتخب في المعسكرات السابقة بالتعادل أمام إسبانيا والفوز على السعودية.

​التشكيل المتوقع لمنتخب مصر:

و​من المنتظر أن يدفع الجهاز الفني بتشكيل هجومي متوازن يضم:

​حراسة المرمى: مصطفى شوبير (أو محمد الشناوي).

​خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد (أو ياسر إبراهيم)، أحمد فتوح.

​خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد سيد زيزو.

​خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه.

​المحطة التالية

 عقب نهاية مباراة روسيا، ستحزم البعثة المصرية حقائبها مغادرةً صوب ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 30 مايو، لبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد والتي تتضمن مواجهة ودية عالمية مرتقبة ضد منتخب البرازيل في 6 يونيو المقبل، قبل الدخول رسمياً في معترك المونديال.

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

