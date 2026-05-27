محافظ القاهرة: غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على من يقوم بذبح الأضاحي في الشوارع

قال الدكتور إبراهيم صابر إن محافظة القاهرة بدأت استعداداتها لعيد الأضحى المبارك قبل أسبوع من حلول العيد، من خلال تجهيز فرق النظافة والتأمين ورفع درجة الاستعداد داخل الحدائق العامة وغرف العمليات ومركز السيطرة بالمحافظة، مؤكداً أن بعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها عمال النظافة وغرف العمليات، تعمل على مدار 24 ساعة لضمان احتفال المواطنين بأجواء آمنة ومنظمة خلال إجازة العيد.

وأضاف في لقاء مع إبراهيم عزت مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ المحافظة وفرت عدداً من المجازر المعتمدة لذبح الأضاحي مجاناً، ومنها مجازر 15 مايو وطره والمرج، تحت إشراف الطب البيطري، مشيراً إلى فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على من يقوم بالذبح في الشوارع، في إطار جهود المحافظة لتنظيم عملية الذبح والحفاظ على البيئة ومنع التلوث.

وأوضح إبراهيم صابر أن القاهرة تشهد خلال الفترة الأخيرة زيادة في أعداد السياح والأشقاء العرب، خاصة في مناطق كورنيش النيل وممشى أهل مصر، مؤكداً أن المحافظة ترحب بجميع الزوار الذين يحرصون على الاستمتاع بالأجواء السياحية والاحتفالية في العاصمة، مجدداً دعوته للمواطنين إلى استخدام المجازر المعتمدة خلال أيام العيد حفاظاً على المظهر الحضاري والبيئي للمدينة.