أطباء التغذية يحذرون: تناول لحوم الأضاحي فور النحر يسبب مشكلات صحية

أحمد العيسوي

مع أجواء عيد الأضحى المبارك، تتزين الموائد بأشهى أطباق اللحوم، ويحرص الكثيرون على تناول لحوم الأضاحي فور الانتهاء من الذبح مباشرة، اعتقادًا بأن ذلك يمنحها مذاقًا أفضل وطزاجة أكبر. لكن خبراء التغذية يؤكدون أن التسرع في تناول اللحوم بعد الذبح قد لا يكون الخيار الصحي الأمثل، إذ تحتاج اللحوم إلى فترة زمنية محددة حتى تمر بالتغيرات الطبيعية التي تجعلها أكثر أمانًا وأسهل في الهضم.

التوقيت المثالي لتناول لحوم الأضحية

أكدت الدكتورة ليندا جاد، خبيرة التغذية، أن لحوم الأضاحي لا يُفضل تناولها مباشرة بعد الذبح، مشيرة إلى ضرورة الانتظار لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل الطهي أو الأكل. ويرجع ذلك إلى أن عضلات الذبيحة تكون في حالة انقباض شديد عقب الذبح مباشرة، مما يجعل اللحم قاسيًا وصعب التقطيع والهضم.

وأوضحت أن هذه الفترة تسمح بحدوث تغيرات طبيعية داخل الأنسجة العضلية، حيث تتخلص اللحوم تدريجيًا من بعض الإنزيمات الموجودة بالعضلات، كما تقل نسبة الجراثيم والبكتيريا بمرور الوقت، وهو ما ينعكس على جودة اللحم وطعمه وقيمته الصحية.

الحذر من تناول الأحشاء فورًا

ولم تقتصر التحذيرات على اللحوم فقط، بل شملت أيضًا بعض الأعضاء الداخلية للأضحية مثل الكبد والقلب والكُلى. إذ نصحت خبيرة التغذية بعدم تناول هذه الأجزاء قبل مرور نصف ساعة على الأقل من استخراجها من جسم الأضحية، وذلك لتجنب احتمالات التلوث أو التسمم الغذائي.

وأشارت إلى أن التسرع في تناول الأحشاء قد يؤدي إلى ظهور بعض المشكلات الصحية أو الأعراض المزعجة لدى بعض الأشخاص، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام العيد.

الطريقة الصحيحة لحفظ اللحوم

أما عن أفضل طرق حفظ لحوم الأضحية، فنصحت بترك اللحوم أولًا في الجزء السفلي من الثلاجة حتى تهدأ العضلات وتصبح أكثر مرونة، ثم يتم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة وحفظها داخل أكياس مناسبة قبل وضعها في الفريزر.

وأضافت أن هذه الطريقة تساعد في الحفاظ على جودة اللحوم لفترة أطول، كما تجعل عملية الطهي أسهل فيما بعد، موضحة أن “انبساط العضلات بعد مرور عدة ساعات يجعل تقطيع اللحوم أكثر سهولة، بينما تكون مشدودة وقاسية قبل ذلك”.

ثاني أيام العيد هو الأفضل

ويرى خبراء التغذية أن البدء في تناول لحوم الأضاحي خلال ثاني أيام عيد الأضحى يُعد الخيار الأفضل صحيًا، حيث تكون اللحوم قد وصلت إلى درجة مناسبة من النضج الطبيعي، بما يضمن مذاقًا أفضل وفوائد صحية أكبر.

وفي الختام، يبقى الالتزام بالإرشادات الصحية الخاصة بحفظ وطهي لحوم الأضاحي أمرًا ضروريًا للاستمتاع بأجواء العيد دون التعرض لأي مشكلات صحية، خاصة مع زيادة استهلاك اللحوم خلال هذه المناسبة المباركة.

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

