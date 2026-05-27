حجاج الجمعيات يواصلون أداء المناسك .. ويرمون جمرة العقبة الكبرى

يواصل حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية أداء مناسك الحج، وسط حالة معنوية مرتفعة وتيسيرات كبيرة مقدمة من بعثة حج الجمعيات الأهلية.

وأكد الأستاذ أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن الحجاج أدوا المناسك ويتواجدون في منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، على أن يمكثوا فى منى يومين للمتعجلين و٣ أيام لغير المتعجلين، مشيرا إلى أن نفرة الحجيج المتعجلين ستكون إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمى الجمرات بعد انتهاء ثانى أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن البعثة أعدت جدولًا لنقل الحجاج بعد انتهاء رمى الجمرات فى اليوم الثانى من أيام التشريق للمتعجلين ونقلهم إلى فنادقهم فى مكة المكرمة من الحجاج والباقى سيتم نقلهم بعد انتهاء اليوم الثالث.

وفيما يتعلق بأصحاب الأعذار، فأشار عبد الموجود إلى أنهم يتواجدون بمقر فندق الإقامة بعد انتهاء الوقوف بعرفة، والمرور بمزدلفة وتفويضهم لمن يؤدى عنهم رمى الجمرات، ويتلقون كافة أوجه الرعاية داخل الفندق.

وأضاف رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن مشعر منى يتميز بتسهيلات كبيرة هذا الموسم، ووفرت البعثة مخيمات مكيفة ووجبات للتغذية، ومشروبات ساخنة وباردة ومرطبات، وأماكن مخصصة للصلاة، مع متابعة مستمرة منها للتأكد من تقديم الخدمات كاملة إلى الحجيج.

وأكد عبد الموجود أنه شدد على المشرفين بضرورة التحرك فى منى لرمى الجمرات فى مجموعات، والبعد عن الأماكن المزدحمة، وتجنب التحرك فى أوقات الظهيرة، والتى ترتفع فيها درجات الحرارة، وسخونة الشمس، حفاظًا على سلامتهم.