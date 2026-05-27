فرحة العيد تملأ شوارع بورسعيد.. والأحياء تشهد أجواء احتفالية مبهجة في أول أيام عيد الأضحى

شهدت أحياء محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أجواء احتفالية مبهجة بالتزامن مع احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت الساحات والمساجد بالمصلين، وتزينت الشوارع والميادين بالبالونات والكرنفالات الشعبية وسط حالة من البهجة والسعادة التي عمت مختلف أنحاء المحافظة.

وفي إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد رفعت الأجهزة التنفيذية بالأحياء درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات والشوارع المحيطة بساحات الصلاة، واستمرار التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

رؤساء الأحياء يشاركون المواطنين فرحة العيد.. وتكثيف أعمال النظافة والخدمات والتواجد الميداني

وشهدت مدينة بورفؤاد أجواء احتفالية مميزة حيث انتشرت الكرنفالات الشعبية والبالونات الملونة في الشوارع والميادين فيما شاركت الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، وأدت صلاة العيد بساحة المسجد الكبير وسط آلاف المصلين مؤكدة استمرار التواجد الميداني ومتابعة مستوى الخدمات طوال أيام العيد.

كما شهدت ساحة المسجد الكبير ببورفؤاد إطلاق آلاف البلالين عقب انتهاء صلاة العيد، في مشهد احتفالي أدخل البهجة والسعادة على قلوب الأطفال والأسر الذين حرصوا على توثيق اللحظات المميزة وسط أجواء يسودها الفرح والتنظيم.

وفي حي المناخ، توافد الآلاف من الأهالي على بساحة مسجد الحسين وساحة مسجد حمدي تمام بمنطقة قشلاق السواحل لأداء صلاة العيد وأدى الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة، حيث توافد المواطنون منذ الساعات الأولى من الصباح مرددين تكبيرات العيد، في مشهد عكس روح المحبة والتلاحم بين أهالي المحافظة فيما تابعت الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ أعمال رفع الكفاءة والتجهيزات لضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة للمصلين.



كما شهدت ساحة الشبان المسلمين نطاق حي العرب توافد أعداد كبيرة من المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء يسودها الفرح والسرور، مع تكثيف التواجد التنفيذي والتنظيمي لتيسير حركة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء شعائر الصلاة، بمتابعة المهندسة شيماء جودة رئيس الحي

وفي حي الضواحي، أدى مئات المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك بساحتي مسجد السيدة زينب ومسجد الحرمين، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة حيث تابع الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي ميدانيًا الاستعدادات والتجهيزات والخدمات المقدمة للمصلين، مؤكدا التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتوفير الأجواء الآمنة والمنظمة للمواطنين.

كما شارك الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق المواطنين فرحة العيد حيث أدى صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة المعمورة وسط جموع المصلين، وحرص على توزيع الهدايا والحلويات على الأطفال عقب الصلاة، في لفتة إنسانية لاقت استحسان المواطنين فيما شهد محيط الساحة أجواء احتفالية مميزة وإطلاق البلالين وسط فرحة الأهالي.

وتواصلت مظاهر البهجة والاحتفال في مختلف أحياء المحافظة، حيث حرص المواطنون على تبادل التهاني والخروج إلى الحدائق والمتنزهات والشواطئ لقضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك في أجواء يسودها الأمن والاستقرار والفرحة.