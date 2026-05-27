أول أيام العيد.. محافظ بورسعيد يتفقد حديقة فريال ويوجه بالحفاظ على المظهر الحضاري

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، حديقة فريال، وذلك خلال جولته الميدانية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام العمل داخل الحديقة مع توافد المواطنين والزائرين للاحتفال بالعيد.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، حيث تابع المحافظ مستوى النظافة العامة وانتظام الخدمات داخل الحديقة، إلى جانب متابعة حركة دخول المواطنين والأسر والأطفال والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

توجيهات بتوفير الانضباط والأجواء الآمنة لراحة المواطنين

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم ورفع أي مخلفات أولًا بأول، مع استمرار المتابعة الميدانية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحديقة، بما يضمن توفير بيئة نظيفة ومناسبة للزائرين.

كما شدد المحافظ على أهمية تواجد أفراد الأمن بصورة مستمرة لتحقيق الانضباط وتنظيم الحركة داخل الحديقة، والحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة التي تضمن راحة الزائرين واستمتاعهم بأوقاتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية بجميع الحدائق والمتنزهات والمناطق الترفيهية، للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري اللائق أمام المواطنين وزائريها.