‏وسط أجواء من البهجة.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية “مبرة رمسيس” احتفالات عيد الأضحى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية لمتابعة دور الرعاية الاجتماعية، حيث تفقد جمعية “مبرة رمسيس” لرعاية الأطفال الأيتام وحرص على مشاركة الأطفال احتفالات عيد الأضحى المبارك، في أجواء إنسانية سادتها البهجة والسعادة.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، و رجب عبد القادر رئيس مجلس إدارة الجمعية، و السيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يؤكد تقديم كافة أوجه الدعم لرعاية الأطفال الأيتام

وخلال الزيارة، قدم محافظ بورسعيد التهنئة للأطفال والعاملين بالجمعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما حرص على توزيع العيديات على الأطفال ومشاركتهم أجواء الاحتفال، لإدخال السعادة إلى نفوسهم ومشاركتهم مختلف المناسبات الاجتماعية.

وتفقد المحافظ مستوى الخدمات والرعاية المقدمة داخل الجمعية واطلع على الأنشطة المختلفة المقدمة للأطفال، مشيد بالجهود المبذولة في توفير بيئة مناسبة وآمنة تساعد على تنمية مهارات الأبناء وتأهيلهم بصورة إيجابية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة لا تدخر جهد في دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية خاصة التي تقدم خدماتها للأطفال الأيتام، مشير إلى أهمية توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والتعليمية للأطفال لبناء أجيال قادرة على المشاركة الفعالة في المجتمع.

كما وجه المحافظ بالاستمرار في تنظيم الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية للأطفال بما يساهم في تنمية قدراتهم وتعزيز روح المشاركة والتفاعل لديهم.