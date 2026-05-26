الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من الكورنيش

أبو ليمون يوجه بتكثيف معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم،  اعمال تطوير "المرحلة الثانية" من كورنيش بورسعيد، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السياحية والمظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار المدينة، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، والدكتور محمد غندور مستشار المحافظ،والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

وتابع محافظ بورسعيد اللمسات النهائية وأعمال التطوير الجارية بالمرحلة الثانية من الكورنيش، وذلك في المسافة الممتدة من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم، حيث استعرض معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بالمشروع، موجها بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والتنسيق الحضاري بما يحقق الشكل الجمالي اللائق بمدينة بورسعيد.

كما شدد محافظ بورسعيد على رفع درجة الاستعدادات بمحيط الكورنيش خلال عيد الأضحى المبارك مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين والزائرين.

ووجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لمختلف مراحل التنفيذ وتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مؤكد أن المحافظة تولي اهتمام كبير بمشروعات تطوير الواجهة البحرية باعتبارها أحد أهم المقاصد الترفيهية والسياحية لأبناء بورسعيد وزائريها.

وشملت أعمال التطوير تنفيذ أرضيات حديثة بتصميمات هندسية عصرية، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية ذات طابع حضاري، إلى جانب تنفيذ إضاءات مخفية بطول الكورنيش، وترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ، بما يسهم في إبراز الواجهة البحرية بالمظهر الحضاري والجمالي.

كما تتضمن خطة التطوير إنشاء مسارات مخصصة للجري ومناطق ترفيهية وإقامة برجولات ومقاعد عصرية لخدمة رواد الكورنيش، بجانب رفع كفاءة البنية التحتية من شبكات الصرف والكهرباء وفتح وتوسعة الطرق المؤدية والموازية للكورنيش، مع إزالة التعديات والمخلفات التي كانت تشوه المشهد العام.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع تطوير الكورنيش يمثل خطوة محورية لإعادة بورسعيد إلى مكانتها السياحية المتميزة، وتحويل الواجهة البحرية إلى متنفس حضاري ووجهة جاذبة للمواطنين والزائرين.

