الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد استمرار دعم المواهب الفنية والثقافية بالمحافظة

محافظ بورسعيد يلتقي الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقات "مسرح الطفل"
محمد الغزاوى

التقى اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مسؤولي فرع ثقافة بورسعيد والفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقات مسرح الطفل، وذلك في إطار دعم المحافظة للأنشطة الثقافية والفنية ورعاية المواهب الإبداعية من أبناء بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الاستاذة وسام العزوني مدير عام فرع ثقافة بورسعيد.

وخلال اللقاء، استعرض مسؤولو فرع ثقافة بورسعيد أبرز ما حققته فرق مسرح الطفل بالمحافظة من إنجازات متميزة خلال عامي 2025 / 2026، حيث تم إنتاج عرضين مسرحيين، الأول بعنوان “أجمل أصحاب” لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة بورسعيد، تأليف سامح المراغي وإخراج محمد الدسوقي، والثاني بعنوان “رحلة الست أرض” لفرقة مسرح الطفل ببيت ثقافة بورفؤاد، تأليف محمد خضير وإخراج هشام العطار.

وأشار مسؤولو الثقافة إلى أنه تم تقديم العروض على مسرح قصر ثقافة بورسعيد ومركز شباب بورفؤاد لمدة 10 أيام لكل عرض قبل مشاركتهما في التصفيات الأولية على مستوى إقليم القناة وسيناء الثقافي بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء، حيث حصلت بورسعيد على المركزين الأول والثاني وتم التصعيد للمنافسات على مستوى الجمهورية.

كما استعرض اللقاء الجوائز التي حققتها فرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة بورسعيد عن العرض المسرحي “أجمل أصحاب”، والتي جاءت كالتالي:

أفضل فرقة على مستوى الجمهورية، وأفضل عرض مسرحي على مستوى الجمهورية، وحصول المخرج محمد الدسوقي على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وحصول الفنان أحمد الحجمي على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وحصول مصمم الديكور شادي القفاص على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وحصول المؤلف سامح المراغي على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وحصول مصمم الاستعراضات كريم مصطفى على شهادة تميز على مستوى الجمهورية، وحصول منى طلعت مخرج منفذ على شهادة تميز على مستوى الجمهورية.

كما تم خلال اللقاء الإشادة بحصول الطفلين ريتال رفاعي وجنى مدحت على شهادات تميز ضمن فعاليات المسابقة.

وخلال اللقاء، أهدى مسؤولو فرع ثقافة بورسعيد والفائزون درع التكريم لمحافظ بورسعيد تقدير لدعمه المستمر للأنشطة الثقافية والفنية وحرصه على رعاية الموهوبين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء المحافظة من نجاحات متميزة في المجال الثقافي والفني، مؤكد أن بورسعيد دائما زاخرة بالمواهب القادرة على تحقيق مراكز متقدمة ورفع اسم المحافظة في مختلف المحافل.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به وزارة الثقافة وفرع ثقافة بورسعيد في اكتشاف وتنمية المواهب الفنية والثقافية، مؤكد علي استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الثقافية والفنية، وتشجيع الأطفال والشباب على تنمية قدراتهم الإبداعية والمشاركة الفعالة في مختلف المسابقات والفعاليات الثقافية.

