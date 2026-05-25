ضبط دواجن محقونة بالمياه وأدوات غش غذائي بسوقي زهور و عصر بورسعيد | صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة رقابية مكبرة استهدفت سوقي الزهور والعصر.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة صلاحية المنتجات الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين،

كانت معلومات وردت الى محمد حلمي جاد الرب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، فتم تشكيل فرق ميدانية تحت أشراف أماني صقر وكيل المديرية، بقيادة أحمد العربي مدير الرقابة المركزية، ومحمد السحراوي رئيس الرقابة المركزية، بالاشتراك مع الدكتورة نشوى الريس مدير فرع هيئة سلامة الغذاء ببورسعيد.

ضبط دواجن محقونة بالمياه وأدوات غش غذائي بسوقي زهور و عصر بورسعيد

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الدواجن المحقونة بالمياه بغرض زيادة الوزن وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط أدوات تستخدم في عمليات الحقن، شملت خراطيم ومستلزمات خاصة بالغش التجاري.

وأكدت أعمال الفحص أن هذه الممارسات تؤدي إلى الإضرار بالنسيج الطبيعي للدواجن وتسريع عملية الفساد، فضلًا عن زيادة احتمالات نمو البكتيريا الضارة ومسببات التسمم الغذائي، بما يمثل خطرًا على الصحة العامة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على الجهات المختصة.

واهابت مديرية التموين بالمواطنين ضرورة شراء الدواجن من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تضر بصحة المواطنين