محافظ بورسعيد يلتقي المواطنين ويستمع لآرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الخدمات الحكومية والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم

ورافق المحافظ، خلال الجولة اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، ورشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

محافظ بورسعيد يشيد بجهود العاملين بمركز خدمة المواطنين والتأكيد على سرعة وجودة الأداء

وخلال جولته، تابع المحافظ آليات العمل داخل أقسام المركز المختلفة، واطلع على معدلات الأداء وسير تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا على أهمية سرعة إنجاز الطلبات وتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، بما يحقق رضا المواطنين ويضمن تقديم خدمة حضارية ومتميزة

كما حرص المحافظ، على الالتقاء بعدد من المواطنين المتواجدين داخل المركز، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، ومدى سرعة الاستجابة لطلباتهم، مؤكدًا أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن الدولة تسعى بشكل مستمر إلى تطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات.

وأشاد محافظ بورسعيد ، بجهود العاملين بالمركز التكنولوجي وما يبذلونه من جهود في أداء مهامهم وتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على مستوى الأداء والعمل بروح الفريق، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وتقديم خدمة تتناسب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي.

وأكد المحافظ، على استمرار فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم، والعمل على سرعة التعامل معها، بما يحقق مزيدًا من رضا المواطنين، ويدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.