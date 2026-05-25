آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي .. شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد انتهاء صرف منحة التموين 2026، بالتزامن مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدعم الإضافي المخصص لأصحاب البطاقات التموينية المستحقة، ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.

ويأتي اهتمام المواطنين بمعرفة موعد انتهاء صرف المنحة وطرق الاستعلام عنها؛ بعد بدء صرف الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه، والذي يشمل ملايين الأسر المستفيدة من منظومة التموين في إطار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومساعدتها على مواجهة أعباء المعيشة.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميًا صرف الدعم الإضافي المخصص لأصحاب البطاقات التموينية المستحقة، بقيمة 400 جنيه شهريًا، ليستفيد من القرار نحو 10 ملايين بطاقة تموين على مستوى الجمهورية.

ويصل إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من هذا الدعم إلى نحو 25 مليون مواطن، في واحدة من أكبر خطط الدعم الاجتماعي التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.

ويأتي صرف هذه المنحة ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البحث عن السلع الأساسية واحتياجات الأسر اليومية خلال الفترة الحالية.

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026

وأكدت وزارة التموين استمرار صرف منحة الدعم الإضافي خلال شهري مايو ويونيو 2026، مع استمرار إتاحة صرف المنحة حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة بمد فترة صرف الدعم لمدة شهرين إضافيين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى جميع المواطنين المستحقين وعدم حرمان أي مستفيد من الحصول على قيمة المنحة المقررة.

ويمنح هذا القرار المواطنين فترة زمنية كافية لصرف قيمة الدعم الإضافي من المنافذ التموينية المختلفة المنتشرة بجميع المحافظات، مع استمرار متابعة عمليات الصرف لضمان انتظام الخدمة وتوفير السلع الأساسية للمستفيدين.

رابط الاستعلام عن منحة التموين 2026

وأتاحت وزارة التموين للمواطنين إمكانية الاستعلام عن استحقاق منحة التموين إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين، وذلك من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واستخدام الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بالدعم التمويني بشكل سريع ومباشر.

ويمكن للمواطن معرفة موقف بطاقته التموينية وحالة استحقاق الدعم الإضافي من خلال خطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي، دون الحاجة إلى الانتظار أو التكدس داخل المكاتب الحكومية.



خطوات الاستعلام عن منحة التموين بالرقم القومي

وحددت وزارة التموين عددًا من الخطوات البسيطة للاستعلام الإلكتروني عن المنحة، تبدأ بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية ثم اختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين.

ويتم بعد ذلك إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية بشكل صحيح، لتظهر بيانات البطاقة التموينية كاملة، بالإضافة إلى موقف استحقاق الدعم الإضافي الخاص بالمنحة.

أماكن صرف منحة التموين 2026

ويتم صرف قيمة الدعم الإضافي من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني منتشرة في جميع المحافظات، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى أماكن صرف المنحة دون معاناة.

وتشمل المنافذ المخصصة للصرف المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ جمعيتي، ومنافذ كاري أون، بالإضافة إلى بدالي التموين المعتمدين داخل مختلف المناطق.

وتسعى وزارة التموين إلى توفير السلع الأساسية داخل هذه المنافذ بشكل مستمر، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم التموينية بسهولة طوال فترة صرف الدعم الإضافي.

طرق معرفة استحقاق منحة التموين

كما وفرت وزارة التموين أكثر من وسيلة لمعرفة موقف البطاقة التموينية من صرف المنحة، وذلك لتسهيل وصول المعلومات إلى المواطنين المستفيدين.

وتشمل هذه الوسائل إرسال رسالة نصية للمستفيد على رقم الهاتف المسجل بالبطاقة التموينية، بالإضافة إلى ظهور إشعار الاستحقاق على بون صرف الخبز.

كما يمكن للمواطن الاستعلام عن موقف البطاقة من خلال منفذ التموين التابع له، لمعرفة تفاصيل استحقاق الدعم الإضافي وقيمة المنحة المقررة.

السلع المتاحة ضمن منحة الدعم الإضافي

وأتاحت وزارة التموين للمواطنين حرية صرف قيمة المنحة وفق احتياجات كل أسرة دون التقيد بسلع محددة، بما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار المنتجات التي يحتاجون إليها.

ومن أبرز السلع المتوفرة ضمن المنحة السكر والزيت والأرز والمكرونة، إلى جانب عدد من السلع التموينية الأخرى المتاحة داخل المنافذ المختلفة.

ويهدف هذا النظام إلى تلبية احتياجات الأسر بشكل أفضل، مع منح المواطنين فرصة اختيار السلع المناسبة لهم وفقًا لأولوياتهم اليومية ومتطلبات المعيشة.