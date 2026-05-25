قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح رياضية: الزمالك يواجه ضغوطا مالية تؤثر على مشاركته الإفريقية
ترامب يشعل الجدل بصور القنبلة والوداع لإيران.. ورسائل نارية تواكب مفاوضات الاتفاق
آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي
سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم الإثنين
محاكمة 37 متهما في قضية خلية الملثمين الإرهابية.. اليوم
فيكتوري J موديل 2026 الجديدة.. بيك أب بمحرك اقتصادي
هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟
المليون الأول في فرع دمياط.. خطوة كبرى لتنمية الثروة السمكية بالغربية
بطولات إفريقيا تبتسم للضيوف.. والأرض لا تمنح الأفضلية دائما
اتفاق يقترب من الحسم بين واشنطن وطهران.. 95% من البنود أنجزت وتحذير أمريكي لإيران
الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج
وزير البترول الأسبق: مصر تمتلك ثروات معدنية ومحجرية ضخمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي
آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي
عبد الفتاح تركي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي .. شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد انتهاء صرف منحة التموين 2026، بالتزامن مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدعم الإضافي المخصص لأصحاب البطاقات التموينية المستحقة، ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.

ويأتي اهتمام المواطنين بمعرفة موعد انتهاء صرف المنحة وطرق الاستعلام عنها؛ بعد بدء صرف الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه، والذي يشمل ملايين الأسر المستفيدة من منظومة التموين في إطار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومساعدتها على مواجهة أعباء المعيشة.

واقرأ أيضًا:

منحة التموين

وزارة التموين تواصل صرف منحة الـ 400 جنيه

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميًا صرف الدعم الإضافي المخصص لأصحاب البطاقات التموينية المستحقة، بقيمة 400 جنيه شهريًا، ليستفيد من القرار نحو 10 ملايين بطاقة تموين على مستوى الجمهورية.

ويصل إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من هذا الدعم إلى نحو 25 مليون مواطن، في واحدة من أكبر خطط الدعم الاجتماعي التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.

ويأتي صرف هذه المنحة ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البحث عن السلع الأساسية واحتياجات الأسر اليومية خلال الفترة الحالية.

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026

وأكدت وزارة التموين استمرار صرف منحة الدعم الإضافي خلال شهري مايو ويونيو 2026، مع استمرار إتاحة صرف المنحة حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة بمد فترة صرف الدعم لمدة شهرين إضافيين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى جميع المواطنين المستحقين وعدم حرمان أي مستفيد من الحصول على قيمة المنحة المقررة.

تحديث بيانات بطاقات التموين

ويمنح هذا القرار المواطنين فترة زمنية كافية لصرف قيمة الدعم الإضافي من المنافذ التموينية المختلفة المنتشرة بجميع المحافظات، مع استمرار متابعة عمليات الصرف لضمان انتظام الخدمة وتوفير السلع الأساسية للمستفيدين.

رابط الاستعلام عن منحة التموين 2026

وأتاحت وزارة التموين للمواطنين إمكانية الاستعلام عن استحقاق منحة التموين إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين، وذلك من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واستخدام الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بالدعم التمويني بشكل سريع ومباشر.

ويمكن للمواطن معرفة موقف بطاقته التموينية وحالة استحقاق الدعم الإضافي من خلال خطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي، دون الحاجة إلى الانتظار أو التكدس داخل المكاتب الحكومية.
 

خطوات الاستعلام عن منحة التموين بالرقم القومي

وحددت وزارة التموين عددًا من الخطوات البسيطة للاستعلام الإلكتروني عن المنحة، تبدأ بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية ثم اختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين.

ويتم بعد ذلك إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية بشكل صحيح، لتظهر بيانات البطاقة التموينية كاملة، بالإضافة إلى موقف استحقاق الدعم الإضافي الخاص بالمنحة.

منحة التموين

أماكن صرف منحة التموين 2026

ويتم صرف قيمة الدعم الإضافي من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني منتشرة في جميع المحافظات، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى أماكن صرف المنحة دون معاناة.

وتشمل المنافذ المخصصة للصرف المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ جمعيتي، ومنافذ كاري أون، بالإضافة إلى بدالي التموين المعتمدين داخل مختلف المناطق.

وتسعى وزارة التموين إلى توفير السلع الأساسية داخل هذه المنافذ بشكل مستمر، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم التموينية بسهولة طوال فترة صرف الدعم الإضافي.

طرق معرفة استحقاق منحة التموين

كما وفرت وزارة التموين أكثر من وسيلة لمعرفة موقف البطاقة التموينية من صرف المنحة، وذلك لتسهيل وصول المعلومات إلى المواطنين المستفيدين.

وتشمل هذه الوسائل إرسال رسالة نصية للمستفيد على رقم الهاتف المسجل بالبطاقة التموينية، بالإضافة إلى ظهور إشعار الاستحقاق على بون صرف الخبز.

كما يمكن للمواطن الاستعلام عن موقف البطاقة من خلال منفذ التموين التابع له، لمعرفة تفاصيل استحقاق الدعم الإضافي وقيمة المنحة المقررة.

ضبط سيارة نصف نقل محملة بمبيدات مغشوشة خلال حملة مشتركة بين الزراعة والتموين بأسيوط

السلع المتاحة ضمن منحة الدعم الإضافي

وأتاحت وزارة التموين للمواطنين حرية صرف قيمة المنحة وفق احتياجات كل أسرة دون التقيد بسلع محددة، بما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار المنتجات التي يحتاجون إليها.

ومن أبرز السلع المتوفرة ضمن المنحة السكر والزيت والأرز والمكرونة، إلى جانب عدد من السلع التموينية الأخرى المتاحة داخل المنافذ المختلفة.

محافظ أسوان: تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز وتحرير 277 محضرا

ويهدف هذا النظام إلى تلبية احتياجات الأسر بشكل أفضل، مع منح المواطنين فرصة اختيار السلع المناسبة لهم وفقًا لأولوياتهم اليومية ومتطلبات المعيشة.

منحة التموين منحة التموين 2026 آخر موعد لصرف منحة التموين منحة الـ400 جنيه وزارة التموين الدعم الإضافي للتموين بطاقات التموين رابط الاستعلام عن منحة التموين بوابة مصر الرقمية صرف التموين 2026 السلع التموينية دعم بطاقات التموين الاستعلام بالرقم القومي منافذ صرف التموين أخبار التموين اليوم دعم الأسر الأكثر احتياجًا التموين في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

زيادة المعاشات2026

بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسمياً

كريم فهمي

كريم فهمي يعترف: حطمت منزل والدتي بعد زواجها ونادم على هذا التصرف| تفاصيل

أسعار الأضاحي 2026

كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق

الأرصاد

تستمر 4 ساعات متصلة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى غدًا

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

ظهور نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026..والمديرية للطلاب: ادفع عشان تاخدها

ترشيحاتنا

ماليزيا تدعو لاتفاق إطاري لضمان أمن مضيق هرمز وتُشيد بدور مصر في التهدئة

ماليزيا تدعو لاتفاق إطاري لضمان أمن مضيق هرمز وتُشيد بدور مصر في التهدئة

حارس معبد ابو سمبل

أول تعليق من حارس معبد أبو سمبل بعد تصدره الترند: بحب التصوير والسائحة انبهرت بالمكان

حجاج السياحة

بمشاركة كبار الدعاة.. تكثيف الندوات التوعوية لحجاج السياحة

بالصور

منصات يختتم دورته العاشرة بإعلان جوائز المسابقة ومنح الإنتاج لعام 2026

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

فيديو

هشام إسماعيل

هشام إسماعيل: الشهرة على السوشيال ميديا لا تصنع ممثلا.. والألش لا يعيش طويلا |تقرير

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد