رسمياً..آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين 2026

رشا عوني

مع اقتراب عيد الأضحى، ارتفعت عمليات البحث عن موعد صرف منحة التموين 400 جنيه ، بعد زيادتها رسمياً بقرار من مجلس الوزراء، بمد صرف المنحة للمستحقين لمدة 4 أشهر بقيمة 1600 جنيه، وقد بدأت عملية الصرف منذ رمضان ومازالت مستمرة بتوجيهات حكومية. 

400 جنيه منحة لكل بطاقة مستحقة

أقرت الحكومة زيادة قيمة الدعم التموينى الإضافى إلى 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة مستحقة، بإجمالى 1600 جنيه طوال فترة الصرف، وذلك لمساندة المواطنين فى مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

مد فترة منحة التموين 4 أشهر


وأكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة صرف المنحة بدلًا من شهرين إلى 4 أشهر متتالية، بما يضمن استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الصرف يتم مباشرة عبر بطاقات التموين فى إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف المنحة اعتبارًا من 17 فبراير 2026، على أن يستمر حتى نهاية مايو، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، تضم قرابة 25 مليون مواطن وفقًا لمعايير الاستحقاق.

 منحة التموين تزيد 1600 جنيه

أقرت الحكومة رفع قيمة المنحة التموينية الإضافية إلى 400 جنيه شهريا لكل بطاقة مستحقة، بإجمالي 1600 جنيه خلال فترة الصرف، وذلك لدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

منحة 1600 جنيه على 4 دفعات

وبعد إعلان وزارة التموين، فإن الأسرة المستفيدة من منحة التموين يحق لها صرف سلع بقيمة إجمالية تصل إلى 1600 جنيه، يتم توزيعها على أربع دفعات، بواقع 400 جنيه في كل مرة، وليس 800 جنيه فقط كما تردد مؤخرًا.

منحة التموين وعيد الأضحى

وبدأت وزراة التموين صرف منحة التموين 400 جنيه ابتداءً من شهر رمضان في فبراير الماضي، وتستمر منحة التموين لمدة 4 أشهر، وينتظر المستحقون حالياً  صرف الدفعة الرابعة قبل حلول عيد الأضحى، ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

آخر موعد لـ صرف منحة التموين 2026
 

يستمر صرف الدعم خلال شهري مايو ويونيو 2026، على أن تمتد فترة الصرف لنهاية شهر يوليو المقبل، وذلك بالتزامن مع قرار الحكومة بمد صرف منحة التموين لمدة شهرين إضافيين.


أماكن صرف منحة دعم التموين 2026

يتم صرف قيمة الـ400 جنيه عبر 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل:

- المجمعات الاستهلاكية

- منافذ «كاري أون»

- منافذ «جمعيتي»

- بدالي التموين

كيف أعرف أني مستحق لمنحة التموين؟

أتاحت وزارة التموين عدة طرق يمكن من خلالها للمواطن التأكد من استحقاقه لصرف منحة التموين، ومن أبرزها:

-وصول رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل بالبطاقة التموينية تؤكد استحقاق المنحة.

-ظهور إشعار الاستحقاق على بون صرف الخبز عند استخدام البطاقة التموينية.

-مراجعة منفذ التموين التابع للبطاقة لمعرفة موقف الاستحقاق.

