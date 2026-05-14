برلمان

برلماني: الرئيس السيسي أكد أن أفريقيا تمتلك حقها الكامل في التنمية وصنع القرار

جرجس لاوندي
جرجس لاوندي

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة “أفريقيا – فرنسا” المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، حملت رسائل سياسية واقتصادية مهمة تعكس إصرار مصر على الدفاع عن حقوق الشعوب الأفريقية والدول النامية في تحقيق التنمية العادلة والاستقلال الاقتصادي.

رؤية متوازنة تعبر عن احتياجات القارة الأفريقية الحقيقية

وقال لاوندي إن الرئيس السيسي نجح في تقديم رؤية متوازنة تعبر عن احتياجات القارة الأفريقية الحقيقية، خاصة في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، مؤكدًا أن حديث الرئيس عن ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي يعكس إدراكًا عميقًا لحجم المعاناة التي تواجهها الدول النامية بسبب أعباء الديون وارتفاع تكلفة التمويل.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر أصبحت تمتلك حضورًا قويًا داخل القارة بفضل السياسة الخارجية المتوازنة التي تنتهجها القيادة السياسية، والتي تقوم على تعزيز التعاون والشراكة واحترام خصوصية الدول، وهو ما عزز من ثقة الدول الأفريقية في الدور المصري باعتباره داعمًا للاستقرار والتنمية.

دعم الاستقرار داخل أفريقيا

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على الربط بين السلام والتنمية يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن دعم الاستقرار داخل أفريقيا يبدأ من توفير فرص التنمية والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة، وليس فقط عبر الحلول الأمنية التقليدية.

وأوضح لاوندي أن دعوة مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد أفريقي قوي قادر على المنافسة، خاصة مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل للشباب داخل القارة.

وأكد أن التحركات المصرية في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة أعادت للقاهرة مكانتها التاريخية داخل القارة، ورسخت صورة مصر باعتبارها شريكًا موثوقًا في دعم قضايا التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الشعوب الأفريقية.

وشدد النائب جرجس لاوندي على أن كلمة الرئيس السيسي في نيروبي لم تكن مجرد خطاب سياسي، بل خارطة طريق متكاملة نحو مستقبل أفريقي أكثر استقرارًا وعدالة، قائم على التعاون واحترام حقوق الشعوب في التنمية وصنع القرار.

بوسي تثير الجدل
