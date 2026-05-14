أحمد حسن مكي: لاعبو الاتحاد رجالة.. والتوفيق كان معنا أمام طلائع الجيش

قال أحمد حسن مكي، المدرب المساعد للاتحاد السكندري، إن الفريق نجح في تحقيق فوز مهم على طلائع الجيش بهدف نظيف، في ختام الجولة العاشرة من مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز.



وأوضح مكي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «اللاعبين كانوا رجالة النهاردة، رغم إن في مباريات كتير قبل كده الحظ مكنش معانا، لكن النهاردة التوفيق وقف جنبنا ونجحنا نجيب الفوز، وشكر مجلس الإدارة والجماهير على الدعم».



وتابع مكي، «جنش قدم مباراة ممتازة وحافظ على شباك الفريق، وكل اللاعبين كانوا رجالة وقدروا يثبتوا نفسهم»، مؤكداً إن صوته أرهق من كثرة توجيه التعليمات للاعيبين.



وأتم مكي، أن جمهور الاتحاد له دور كبير في الفوز اليوم، مؤكدا ً أن نادي الاتحاد من الأندية العريقة وإن شاء الله يرجع لمكانته الطبيعية».