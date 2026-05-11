الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيان اعتذار من الاتحاد السكندري في محاولة لامتصاص غضب الجماهير

حسام الحارتي

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بياناً رسمياً اعتذر فيه لجماهير الفريق عقب الهزيمة أمام الأهلي، مؤكداً تفهمه لحالة الغضب والاستياء بين المشجعين بعد خسارة فريق كرة السلة أول مباراتين فى سلسلة نهائى دورى السوبر المصرى.

وجاء البيان كالتالي:-

جماهير نادى الاتحاد السكندرى العظيمة
يعبر مجلس إدارة النادى عن تقديره العمية لمشاعركم الصادقة ، ويدرك حجم الحزن الذى أصابكم عقب خسارة فريق كرة السلة أول مباراتين فى سلسلة نهائى دورى السوبر المصرى. 

وتابع:" إننا نؤكد أن هذه المرحلة الحرجة لا تمثل نهاية الطريق، بل هى بداية تحد جديد يتطلب منا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف فريقنا صاحب الأمجاد والبطولات فى كرة السلة المصرية
لقد اعتدتم من فريقكم أن يكون مصدر الفخر و البطولات ، وأن يرفع اسم الاتحاد السكندرى عاليا في سماء الرياضة المصرية.


واوصل:" واليوم أمامنا ثلاث مباريات حاسمة ، نثق أن أبناء الاتحاد السكندرى قادرون على العودة بقوة ، وإثبات معدنهم الأصيل ، وتحويل هذه اللحظات الصعبة إلى انتصارات تلية بتاريخهم العرية.
وأضاف:" إن دعمكم و مسائدتكم فى هذه المرحلة هو الركيزة الأساسية التى يستند إليها الفريق ، وهتافاتكم هى القوة التى تمنح اللاعبين العزيمة والإصرار  إللا للاشد جماهيرنا الوفية أن تواصل مؤازرتها للفريق والجهاز الفلى واللاعبين ، وأن تكون الركيزة الصلبة التى يعتمد عليها الفريق فى هذه المواجهات المصيرية القادمة ويؤكد لاعبو الفريق و الجهاز الفنى أنهم سيواملون مشوارهم فى هذه السلسلة النهائية بروم عالية وعزيمة لا تلين ، ساعين بقوة من أجل تحقيق الانتصار فى المباريات القادمة ، واضعين نصب أعينهم هدفاً واحداً .. العودة بقوة إلى منصات التتويج و إهداء اللقب لجماهير الاتحاد السكندرى الوفية ، التى كانت وستظل دائما الركيزة الصلبة والداعم الحقيقى لمسيرة هذا الفريق البطل
واختتم:"فلنكن جميعا يدا واحدة خلف فريقنا ، نرفع أصواتنا بالدعم ، ونؤمذ أن الاتحاد السكندري سيعود أقوى ، وسيكتب فصلاً جديداً من المجد والبطولات ، ليبقى دائماً كما عهدتموه الوجهة المشرفه لزعيم الثغر.

وحقق فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي  الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 79-70، في اللقاء الذي جمع الفريقين منذ قليل، ضمن ثاني مواجهات سلسلة النهائي بنظام (Best of 5) لبطولة دوري السوبر لكرة السلة.

أقيمت المباراة على صالة برج العرب، وشهدت تفوق الأهلي منذ البداية، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 21-12 قبل أن يواصل سيطرته في الفترة الثانية التي انتهت لصالحه بنتيجة 36-32.

وحسم الأهلي المواجهة الأولى من السلسلة النهائية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بنتيجة 68-66، ليعزز تفوقه في طريقه نحو اللقب.

وأصبح الأهلي بحاجة إلى الفوز في مباراة واحدة فقط من المباريات الثلاث المتبقية لحسم تتويجه بلقب دوري السوبر لكرة السلة رجال هذا الموسم، بعدما تأهل إلى النهائي عقب التفوق على المصرية للاتصالات بنتيجة 3-1 في سلسلة نصف النهائي. 

