الأهلي يهزم الاتحاد 79-70 في ثاني مباريات نهائي دوري السلة

حقق فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 79-70، في اللقاء الذي جمع الفريقين منذ قليل، ضمن ثاني مواجهات سلسلة النهائي بنظام (Best of 5) لبطولة دوري السوبر لكرة السلة.

أقيمت المباراة على صالة برج العرب، وشهدت تفوق الأهلي منذ البداية، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 21-12 قبل أن يواصل سيطرته في الفترة الثانية التي انتهت لصالحه بنتيجة 36-32.

وحسم الأهلي المواجهة الأولى من السلسلة النهائية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بنتيجة 68-66، ليعزز تفوقه في طريقه نحو اللقب.

وأصبح الأهلي بحاجة إلى الفوز في مباراة واحدة فقط من المباريات الثلاث المتبقية لحسم تتويجه بلقب دوري السوبر لكرة السلة رجال هذا الموسم، بعدما تأهل إلى النهائي عقب التفوق على المصرية للاتصالات بنتيجة 3-1 في سلسلة نصف النهائي.