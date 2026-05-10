تفوق كاسح للأهلي في تاريخ مواجهاته مع المصري البورسعيدي

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته مساء غد باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها 20 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري والتي ستقام باستاد الجيش المصري ببرج العرب.

وكان الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة ييس توروب قد منح لاعبية راحة سلبية لمدة 4 ايام بسبب توقف مسابقة الدوري.

وخاض الفريقان 129 مباراة في الدوري، نجح الأهلي خلالها في تحقيق الفوز في 73 ، مقابل 20 انتصارًا للمصري، فيما حسم التعادل 36 لقاءً بين الطرفين. وسجل لاعبو الأهلي 187 هدفًا، بينما أحرز المصري 94 هدفًا.

وتعود أول مواجهة بين الناديين إلى 5 نوفمبر 1948، حين افتتح الأهلي سجل مواجهاتهما بانتصار كبير بثلاثية نظيفة.

أما آخر مواجهة جمعت الفريقين فأقيمت يوم 2 نوفمبر 2025 وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وعلى صعيد النتائج الكبرى، حقق الأهلي أكبر انتصاراته على المصري بنتيجة 4-0 في ثلاث مناسبات مختلفة، في حين جاء أكبر فوز للفريق البورسعيدي بنتيجة 3-0 وتكرر مرتين.

ويظل السيد الضظوي هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بينما يتقاسم صدارة هدافي الأهلي أمام المصري كل من صالح سليم ومحمود الخطيب وحسام حسن برصيد خمسة أهداف لكل لاعب.