أستاذ بالأزهر: حديث النفس لا يُحاسَب عليه الإنسان إلا في حالة واحدة
رياضة

صدى البلد يكشف تفاصيل تحركات الأهلي لإنهاء أزمة توروب ومفاوضات المدرب الجديد

عبدالحكيم أبو علم

كثفت إدارة الكرة بالاهلي من اجتماعاتها بهدف التوصل إلى صيغة كاملة لهيكلة قطاع الكرة بعد نهاية الموسم الحالي بجانب التفاوض مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفسخ تعاقده بشكل ودي ومنحه 4 شهور عبارة عن راتب شهر يونيو و3 شهور كشرط جزائي.

يعود الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي إلى القاهرة بعد منتصف الليل تمهيداً لقيادة تدريبات الفريق الأحمر المقرر لها مساء غدا الاثنين استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها 20 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري المحلي.

وتلقت إدارة الكرة العديد من السير الذاتية في الفترة الماضية حول بعض المدربين ، بعد ان كثفت الإدارة من الإتصالات حيث عاد اسم البرتغالي برونو لاج المدير الفني السابق لبنفيكا للظهور من جديد ولكنه رفض العمل في منطقة الشق الأوسط

كما برز اسم الأرجنتيني ماتياس ألميدا ضمن قائمة المرشحين، إلا أن المدرب نفى بشكل واضح وجود مفاوضات رسمية مع إدارة الأهلي، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ أي عرض نهائي حتى الآن، رغم تصاعد الحديث حوله داخل وسائل الإعلام المصرية خلال الساعات الأخيرة.

كما ترددت أنباء عن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لـ الفتح السعودي، غير أن مصادر داخل النادي شددت على عدم وجود مفاوضات رسمية حتى اللحظة، مؤكدة أن الإدارة لا تزال تدرس عدة سير ذاتية لمدربين أجانب قبل الاستقرار على الاسم النهائي.

في السياق ذاته، لا تزال آلية إنهاء التعاقد مع ييس توروب تمثل أحد أبرز التحديات أمام الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد، في ظل وجود مفاوضات مالية مكثفة بين الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية، خصوصًا مع أحقية المدرب الدنماركي في الحصول على تعويض مالي حال فسخ العقد قبل موعده.

