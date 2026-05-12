الاتحاد السكندري يوفر حافلات لنقل الجماهير لمؤازرة فريق السلة

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على تقرر تنظيم رحلة وتوفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثفر لدعم ومساندةفريقها و مشاهدة مباراة نادى الاتحاد السكندري و الأهلى فى نهائي دورى السوبر لكرة السلة ( Best of 5) بصالة دكتورحسن مصطفى ، ( المباراة الثالثة ) الساعة الثامنة مساء و ذلك لحاملى بطاقة المشجع "Fan ID" وتذكرة المباراة

و قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة تخصيص عدد " 1000" تذكرة لكل نادى من خلال موقع تذكرتى

واكد مجلس الادارة الاتحاد السكندري انه يحرص دعم ومساندة جماهير الثغر العظيمة التي تدعم وتساند الفريق





وأضاف مجلس الادارة في بيان له انه سوف تتواجد أتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب إستادالجامعة خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى من الساعة الواحدة حتى الساعة الثانية



