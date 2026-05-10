الأهلي يواجه الاتحاد السكندري الليلة في ثاني مواجهات نهائي دوري السلة

يلتقي الأهلي الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ثاني مباريات سلسلة «Best of 5» للدور النهائي من دوري السوبر لكرة السلة المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً على صالة صالة برج العرب، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويدخل الأهلي اللقاء بأفضلية معنوية بعدما حسم المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة 68-66، في مباراة قوية شهدت ندية وإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

في سياق متصل، أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة توقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه على كل من الأهلي والاتحاد السكندري، بسبب تجاوزات جماهيرية شهدتها المباراة الأولى من السلسلة النهائية.

كما قرر الاتحاد توجيه إنذار إلى الأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي الفريقين، مطالبًا بعدم إثارة الجماهير خلال المباريات المقبلة، لتجنب توقيع عقوبات إضافية قد تصل إلى الإيقاف أو فرض غرامات مالية جديدة.

وأكد اتحاد السلة أنه في حال تكرار السباب الجماعي خلال المواجهات المقبلة، سيتم التنسيق مع شركة “تذكرتي” لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجماهير المتورطة في التجاوزات.