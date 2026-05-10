شوبير: الزمالك قدم دعما إنسانيا رائعا لمحمد شحاتة

علق أحمد شوبير على مشاركة محمد شحاتة مع الزمالك أمام اتحاد العاصمة، رغم وفاة والده قبل اللقاء، معربا عن استيائه من الانتقادات التي تعرض لها اللاعب عقب المباراة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي صباح الأحد، إن من أبرز المشاهد الإيجابية في المباراة كان دعم الزمالك للاعبه محمد شحاتة ومنحه شارة القيادة، تقديرا للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، إلا أن البعض تعامل مع الموقف بصورة سلبية وغير مبررة.

وأوضح أن شحاتة كان ملتزما بمهمته مع الفريق، كما أن مراسم الدفن كانت قد انتهت، مشيرا إلى أن قرار المشاركة جاء برغبة اللاعب نفسه، لذلك جاءت لفتة الزمالك بمنحه شارة القيادة كنوع من الدعم المعنوي والإنساني.

وأضاف شوبير أن البعض أصبح يسعى لاستغلال مشاعر الجماهير وإثارة الجدل لتحقيق التفاعل، مؤكدا أن ما حدث مع اللاعب كان يستحق المساندة والدعاء بدلا من الانتقاد والهجوم.

كما انتقد تحول بعض المحللين الرياضيين إلى مشجعين داخل الاستوديوهات، معتبرا أن دور المحلل يجب أن يظل قائما على الحياد والرؤية الفنية، بعيدا عن إثارة الجماهير أو الانحياز لأي طرف.