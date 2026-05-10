الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير يدافع عن حكم نهائي الكونفدرالية ويهاجم المشككين

شوبير
شوبير
منار نور

شنّ أحمد شوبير هجوما قويا على منتقدي التحكيم في مواجهة الزمالك أمام اتحاد العاصمة بذهاب نهائي الكونفدرالية، مؤكدا أن الانتقادات الموجهة لطاقم التحكيم لا تستند إلى أسس موضوعية، وإنما تهدف إلى إثارة الجدل.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر أون سبورت، إن الحكم قدم أداء مميزا واتسم بالحيادية الكاملة، مضيفا أن البعض يبالغ في افتعال الأزمات رغم وضوح القرارات التحكيمية.

وأشار إلى وجود تناقض واضح في مواقف بعض المنتقدين، موضحا أن من يهاجمون الحكم علنا يعترفون في أحاديثهم الخاصة بصحة قراراته، خاصة فيما يتعلق بركلة الجزاء المثيرة للجدل.

واختتم شوبير تصريحاته متعجبا من حالة الجدل المبالغ فيها، داعيا إلى التحلي بالواقعية والابتعاد عن التعصب عند تقييم القرارات التحكيمية.

الزمالك يخسر 1-0 أمام اتحاد العاصمة 

حقق فريق اتحاد العاصمة الجزائرى فوزًا مثيرًا على الزمالك، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، على استاد 5 يوليو، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء الفوز بعد هدف تم إلغاؤه لـ خوان بيزيرا بداعي وجود خطأ على حسام عبد المجيد ليحتسب ركلة جزاء للفريق الجزائرى ويسجل منها أحمد خالدى الهدف فى الدقيقة 97.

ويلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة فى مباراة الإياب يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى.

