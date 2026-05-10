قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات بشأن انسحاب إيران من كأس العالم 2026.. ماذا حدث؟
الجيش الإيراني: ادعاءات فرض حصار بحري علينا محاولة لإضعاف سيطرتنا على مضيق هرمز
معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين
الكلاسيكو يشتعل الليلة.. برشلونة على بعد خطوة من التتويج وريال مدريد يقاتل لإنقاذ موسمه
بريطانيا تنقل ركابها المصابين بفيروس هانتا إلى ميرسيسايد للحجر الصحي
ضوابط وشروط قبول اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بشرى سارة قريبا.. شعبة الدواجن تكشف موعد انخفاض سعر الفراخ 10%
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10 مايو .. عيار 21 بكام؟
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي قنا الغربي
قافلة زاد العزة الـ192 تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود
جبال وثلوج وسيول.. سانت كاترين تفرض نفسها كأيقونة للسياحة البيئية فى مصر
الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسي في جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اتحاد العاصمة يرفع شعار " الحسم في القاهرة ".. ماذا قال مدرب ولاعبو الفريق الجزائري بعد الفوز على الزمالك؟

فرحة أحمد خالدي لاعب نادي اتحاد العاصمة
فرحة أحمد خالدي لاعب نادي اتحاد العاصمة

دخل نادي اتحاد العاصمة مرحلة الاستعداد الحاسم لمواجهة الإياب المرتقبة أمام الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما نجح الفريق الجزائري في تحقيق فوز ثمين خلال لقاء الذهاب بهدف دون رد على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في مباراة شهدت أحداثًا درامية وتقلبات كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

ورغم أفضلية الفوز ذهابًا حرص الجهاز الفني ولاعبو اتحاد العاصمة على توجيه رسائل واضحة تؤكد أن بطاقة التتويج لم تحسم بعد وأن الحذر سيكون السلاح الأهم قبل خوض المواجهة المنتظرة على استاد القاهرة الدولي يوم 16 مايو في ظل إدراك الجميع لصعوبة اللعب أمام جماهير الزمالك وفي واحدة من أكبر القلاع الكروية بالقارة السمراء.

فوز درامي 

وشهدت مباراة الذهاب سيناريو مثيرًا للغاية بعدما خطف اتحاد العاصمة هدف الفوز في الوقت القاتل عن طريق اللاعب أحمد خالدي من ركلة جزاء احتُسبت بعد العودة إلى تقنية الفيديو في لقطة قلبت أجواء المباراة رأسًا على عقب.

وجاءت اللقطة المثيرة بعدما سجل الزمالك هدفًا من هجمة مرتدة سريعة قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويطالب الحكم بمراجعة اللعبة السابقة ليتم إلغاء هدف الفريق الأبيض واحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الجزائري نجح خالدي في تحويلها إلى هدف منح أصحاب الأرض انتصارًا غاليًا قبل موقعة الحسم في القاهرة.

ويأمل اتحاد العاصمة في استغلال هذه الأفضلية من أجل حصد لقبه الثاني في بطولة الكونفدرالية بعدما سبق له التتويج بالنسخة الماضية عام 2023 على حساب يانج أفريكانز التنزاني في وقت يعيش فيه الفريق حالة معنوية مرتفعة عقب تتويجه أيضًا بلقب كأس الجزائر مؤخرًا.

لامين نداي: لم نحسم اللقب

من جانبه أبدى السنغالي لامين نداي رضاه عن نتيجة مباراة الذهاب مشيدًا بما قدمه لاعبوه أمام منافس وصفه بالقوي وصاحب الخبرات القارية الكبيرة.

وقال نداي عقب اللقاء إن فريقه حقق انتصارًا مهمًا أمام نادٍ يمتلك تاريخًا كبيرًا في البطولات الأفريقية مشيرًا إلى أن الزمالك نجح هذا الموسم في تجاوز فرق قوية مثل الأهلي وبيراميدز وهو ما يعكس حجم وقوة المنافس.

ورغم الفوز اعترف مدرب اتحاد العاصمة بأن فريقه لا يزال يعاني من بعض النقائص الفنية موضحًا أن عددًا من اللاعبين يخوضون أول نهائي أفريقي في مسيرتهم وهو ما انعكس على بعض التفاصيل داخل أرض الملعب.

وأكد المدرب السنغالي أن مباريات النهائيات لا تُقاس دائمًا بجمال الأداء وإنما تُحسم بالقدرة على تحقيق الفوز وإدارة اللحظات الحاسمة موضحًا أن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته الفنية لكنه نجح في الخروج بالمكسب المطلوب.

السلاح الأهم في القاهرة

ووضع نداي خارطة الطريق أمام لاعبيه قبل لقاء العودة مؤكدًا أن العامل النفسي سيكون مفتاح النجاح في استاد القاهرة خاصة مع الحضور الجماهيري المتوقع لجماهير الزمالك.

وأوضح مدرب اتحاد العاصمة أن فريقه سيدخل مباراة العودة بأفضلية بسيطة فقط مشددًا في الوقت نفسه على أن التأهل لم يُحسم بعد وأن المواجهة لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وأضاف أن لاعبيه مطالبون بإظهار قوة ذهنية كبيرة في القاهرة والتعامل بهدوء مع أجواء النهائي والضغط الجماهيري المتوقع مؤكدًا أن الفريق يفصله 90 دقيقة فقط عن منصة التتويج لكنه يدرك جيدًا أن المهمة ستكون في غاية الصعوبة.

كما حرص نداي على الإشادة برد فعل لاعبيه بعد التحول المفاجئ في نهاية المباراة عندما انتقل الفريق من صدمة استقبال هدف إلى فرحة احتساب ركلة الجزاء وتسجيل هدف الفوز.

وأكد أن هذا التحول السريع كشف عن قوة شخصية لاعبي اتحاد العاصمة وقدرتهم على التعامل مع الضغوط في المباريات الكبرى موجهًا الشكر أيضًا لجماهير الفريق التي وصفها بأنها لعبت دورًا مهمًا في تحقيق الانتصار.

أحمد خالدي: ما حدث مجرد شوط أول

بدوره تعامل اللاعب أحمد خالدي بحذر كبير رغم تسجيله هدف الفوز القاتل مؤكدًا أن فريقه لم يحقق شيئًا حتى الآن وأن الحسم الحقيقي سيكون في القاهرة.

وأوضح خالدي أن لاعبي اتحاد العاصمة كانوا يدركون جيدًا حجم المجهود البدني الذي بذله الزمالك في مبارياته الأخيرة بالدوري المصري وهو ما حاول الفريق الجزائري استغلاله على مدار اللقاء من خلال توزيع الجهد والضغط التدريجي حتى الدقائق الأخيرة.

وأشار إلى أن اتحاد العاصمة تحلى بالصبر طوال المباراة إلى أن نجح في الحصول على ركلة الجزاء الحاسمة التي منحت الفريق أفضلية مهمة قبل الإياب.

ورغم الاحتفالات بالفوز شدد خالدي على ضرورة الابتعاد عن الغرور أو الثقة الزائدة مؤكدًا أن ما جرى في الجزائر لا يمثل سوى الشوط الأول”فقط بينما سيكون الحسم الحقيقي في استاد القاهرة.

وأضاف أن الفريق سيغلق سريعًا ملف الاحتفال بالانتصار من أجل التركيز الكامل على مباراة العودة مؤكدًا أن اللاعبين يدركون صعوبة المهمة أمام الزمالك ووسط جماهيره.

كما وجه نجم اتحاد العاصمة رسالة خاصة إلى جماهير ناديه مشيدًا بالدعم الكبير الذي قدمته طوال اللقاء وحتى اللحظات الأخيرة مؤكدًا أن جماهير الاتحاد معروفة بحماسها ومساندتها القوية للفريق في مختلف الظروف.

زكرياء دراوي: الزمالك خصم قوي 

وعلى نفس النهج تحدث زكرياء دراوي عن صعوبة المواجهة أمام الزمالك مؤكدًا أن الفريق المصري أظهر جودة فنية كبيرة خلال لقاء الذهاب.

وأوضح دراوي أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق خاصة أمام منافس يملك خبرات أفريقية كبيرة ويقدم كرة قدم منظمة مشيرًا إلى أن اتحاد العاصمة نجح فقط في إنهاء الشوط الأول لصالحه.

وأكد لاعب الفريق الجزائري أن الحسم النهائي سيتحدد في القاهرة متوقعًا مواجهة مختلفة تمامًا في ظل الضغط الجماهيري الكبير المنتظر داخل استاد القاهرة الدولي.

نادي اتحاد العاصمة الزمالك نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الكونفدرالية الكونفدرالية الأفريقية ملعب 5 يوليو استاد القاهرة الدولي جماهير الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

وزيرالنقل

امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

الاهلي

صدق أو لا تصدق.. الأهلي توج بـ 22 بطولة هذا الموسم مقابل بطولة وحيدة فقط للزمالك

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بعدد من الجامعات بمختلف المحافظات

«القومي للمرأة» يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بعدد من الجامعات بمختلف المحافظات

لقاء اليوم

بعد واقعة محور ديروط.. مصادر تكشف ماذا قال كامل الوزير للمهندس عقب قطع حديثه

فيروس

ما أهمية فيروس هانتا للقطاع المصرفي؟ قراءة في إدارة المخاطر والاستدامة

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد