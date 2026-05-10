لوحة فنية بوظها الحكم .. الدردير يعلق علي هدف خوان بيزيرا أمام اتحاد العاصمة الجزائري

علّق الإعلامي عمرو الدردير على هدف نجم الزمالك خوان بيزيرا، الذي تم إلغاؤه خلال مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، التي أُقيمت على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"لوحة فنية بوظها الحكم، لحد امتى التحكيم في افريقيا هيفضل فاشل كده".



تلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث حاول الزمالك الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة، إلا أن الفريق الجزائري نجح في خطف هدف الفوز خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء حسمت المواجهة لصالح أصحاب الأرض.

وشهدت المباراة حالة من الحذر الدفاعي بين الطرفين، مع تبادل المحاولات الهجومية طوال شوطي اللقاء، لكن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبي الزمالك، في الوقت الذي استغل فيه اتحاد العاصمة الفرصة الأهم في المباراة ليحقق أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب.

مهمة صعبة تنتظر الزمالك في القاهرة

وبات الزمالك مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق هدفين خلال مباراة العودة من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق للفريق الأبيض حصد البطولة في نسختي 2019 و2024، على حساب نهضة بركان المغربي.

ويسعى الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في استاد القاهرة الدولي، من أجل تعويض خسارة الذهاب والعودة لمنصات التتويج القارية، خاصة أن الفريق يمتلك خبرات كبيرة في المباريات النهائية الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما تقام في السابعة مساءً بتوقيت الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطل البطولة القارية.