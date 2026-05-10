طارق يحيى: ركلة جزاء اتحاد العاصمة الجزائري أمام الزمالك «صحيحة».. لهذا السبب

تحدث طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، عن مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدف دون رد، وذلك خلال مداخلة عبر قناة “النهار”.

وأكد يحيى أن الزمالك لم يتعرض لظلم تحكيمي في اللقاء، مشيرًا إلى أن بعض اللقطات كانت قابلة لاحتساب قرارات مختلفة، لكنه أوضح أنه كان يتوقع إمكانية احتساب كرة للونش كركلة جزاء. كما شدد على أن ركلة الجزاء الثانية التي احتُسبت لصالح الفريق الجزائري كانت صحيحة من وجهة نظره، موضحًا أن حسام عبد المجيد تدخل بشكل خاطئ وارتكب أكثر من مخالفة في اللعبة نفسها.

وأبدى يحيى حزنه رغم الأداء الجيد للفريق، مؤكدًا أن الزمالك قدم مباراة قوية وكان الطرف الأفضل في العديد من الفترات. وأشار إلى أن اللقاء كان في المتناول، وكان من الممكن أن يسجل الزمالك هدفًا أو أكثر، معربًا عن شعوره أثناء المباراة بأن الفريق إما سيسجل أو يخرج على الأقل بنتيجة التعادل.

وأوضح أن الاستحواذ كان يميل لصالح اتحاد العاصمة، لكن الخطورة الحقيقية كانت من جانب الزمالك، الذي صنع فرصًا أكثر خطورة على المرمى. كما عبّر عن أسفه على المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون دون تحقيق نتيجة إيجابية.

ونبّه يحيى إلى أهمية عدم الاعتراض على القرارات التحكيمية، خاصة في لعبة ركلة الجزاء، حتى لا يخسر الفريق لاعبين مؤثرين مثل بنتايج في مباراة العودة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إمكانيات اتحاد العاصمة ليست كبيرة من الناحية الفنية، مشيرًا إلى أن الزمالك قادر على التعويض والفوز في مباراة القاهرة بفارق هدفين أو ثلاثة.