أحمد عبدالرؤوف: خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري «مؤلمة» والتحكيم قلب المباراة

أعرب أحمد عبد الرؤوف عن حزنه الشديد عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن التحولات السريعة في المباريات الكبرى يكون لها تأثير نفسي وفني كبير على اللاعبين.

التحول الأصعب في اللقاء

وقال عبد الرؤوف خلال تصريحاته التلفزيونية إن أصعب لحظة في المباراة كانت تحول هدف لصالح الزمالك إلى ركلة جزاء سجل منها الفريق الجزائري هدف الفوز، موضحًا أن مثل هذه القرارات تغيّر شكل المواجهة بالكامل، خاصة في نهائي قاري يحتاج إلى تركيز كبير حتى اللحظات الأخيرة.

وأضاف أن الزمالك كان يسير بشكل جيد طوال اللقاء، وكان قريبًا من الخروج بنتيجة التعادل على الأقل، مشيرًا إلى أن الفريق تعامل بشكل منظم حتى الدقيقة 88 قبل أن تتغير الأمور بصورة مفاجئة.

غضب بسبب طرد بنتايج

وأكد عبد الرؤوف أن أكثر ما أثار حزنه هو طرد اللاعب بنتايج، موضحًا أن الزمالك يعاني بالفعل من ظروف صعبة ونقص في الخيارات داخل القائمة، وبالتالي فإن خسارة أي لاعب تمثل أزمة كبيرة للجهاز الفني قبل مباراة الإياب.

وأشار إلى أن قرار الطرد كان قاسيًا ولا يستدعي الوصول إلى البطاقة الحمراء، خاصة في لقاء بهذه الأهمية، وهو ما سيؤثر على حسابات الفريق خلال المواجهة المقبلة في القاهرة.

إشادة بجماهير الزمالك

وأشاد نجم الزمالك السابق بالدور الكبير الذي تلعبه جماهير النادي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنها أصبحت السند الحقيقي للفريق والجهاز الفني واللاعبين في الأوقات الصعبة.

وأوضح أنه سيكون واحدًا من الجماهير الداعمة في لقاء العودة، مؤكدًا أن البطولة القارية تمثل أهمية كبيرة للقلعة البيضاء، وأن دعم الجماهير قد يصنع الفارق في استاد القاهرة.

قراءة فنية لمباراة العودة

واختتم عبد الرؤوف تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد العاصمة لم يقدم خطورة هجومية كبيرة خلال اللقاء، واعتمد على الكرات العرضية والمساحات المفتوحة، متوقعًا أن يتغير أسلوب الفريق الجزائري في مباراة الإياب بالاعتماد على غلق العمق الدفاعي واللعب بتحفظ أكبر خارج ملعبه.

