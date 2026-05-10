معتمد جمال: الزمالك لم يفقد الأمل.. والتحكيم أثار علامات الاستفهام في ذهاب نهائي الكونفدرالية

أكد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك أن فريقه لا يزال يمتلك فرصة قوية للتتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، رغم الخسارة أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد، في ذهاب نهائي البطولة الذي أقيم بالعاصمة الجزائرية.

وقال معتمد جمال في تصريحات عقب المباراة إن الزمالك كان يطمح لتحقيق الفوز أو على الأقل العودة بنتيجة التعادل، مشيرًا إلى أن بعض القرارات التحكيمية أثارت الجدل خلال اللقاء، خاصة إلغاء هدف الفلسطيني عدي الدباغ، بالإضافة إلى حالة طرد اللاعب محمود بنتايج.

وأضاف المدير الفني أن المباراة لم تُحسم بعد، مؤكدًا أن هناك شوطًا ثانيًا سيقام في القاهرة، وأن الفريق سيقاتل بكل قوة من أجل تعويض النتيجة وتحقيق اللقب القاري لإسعاد جماهير النادي.

وأوضح جمال أن لاعبي الزمالك قدموا أداءً جيدًا على المستوى الدفاعي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي صنعت أكثر من فرصة محققة للتسجيل، مشددًا على أن الفريق نفذ المطلوب منه داخل الملعب رغم صعوبة المواجهة أمام منافس يملك خبرات إفريقية كبيرة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني بدأ بالفعل العمل على تجهيز اللاعبين نفسيًا قبل لقاء العودة، مؤكدًا أن الزمالك يمتلك عناصر قادرة على التعامل مع الضغوط والظهور بصورة مختلفة في استاد القاهرة.

كما أشاد معتمد جمال بفريق اتحاد العاصمة، مؤكدًا أنه يمتلك لاعبين مميزين وخبرة كبيرة في بطولات الاتحاد الإفريقي، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود بعض نقاط الضعف التي سيحاول الزمالك استغلالها خلال مباراة الإياب.

واختتم المدير الفني تصريحاته بتوجيه الشكر إلى الجماهير الجزائرية على حفاوة الاستقبال، كما وجه رسالة تقدير لجماهير الزمالك التي سافرت لمساندة الفريق، متمنيًا أن ينجح اللاعبون في إسعادهم خلال مواجهة العودة بالقاهرة.