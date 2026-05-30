اكسري الروتين اليومي بطاجن الموزة بالفريك

يعد طاجن الفريك بالموزة من الأكلات غير التقليدية التي يمكن كسر روتين سفرة عيد الأضحى به في البلاد العربية.

ونعرض لكم طريقة عمل طاجن موزة بالفريك طاجن موزة بالفريك للشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة .

المقادير

● فريك مسلوق

● لحم موزة مسلوق

● طماطم مبشورة

● بصل مبشور

● ثوم

● ملح وفلفل

● السبع بهارات

● جوزة الطيب

● حبهان

● مستكة

● ورق لورا

● ساور كريم

● كرات

● بصل أخضر

● صلصة طماطم

طريقة عمل طاجن موزة بالفريك

في طاسة بها الزيت على النار شوحي الكرات والبصل الأخضر والساور كريم والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

شوحي اللحمة مع البصل والثوم في طاسة بها الزيت على النار وضيفي الطماطم والصلصة والتوابل

قدمي خليط اللحمة مع خليط الفريك في طاجن ويمكن وضعه في الفرن حتى يتغير لونه ويقدم ساخنا