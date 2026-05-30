إعلام عبري: تل أبيب فوجئت باتساع رد حزب الله وأعداد الصواريخ التي أطلقها ولم تكن جاهزة له

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ تل أبيب فوجئت باتساع رد حزب الله وأعداد الصواريخ التي أطلقها ولم تكن جاهزة له، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

صفد ونهاريا وكرمئيل وميرون

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أنّ حزب الله أطلق 30 صاروخا على شمال إسرائيل ووسع النطاق ليشمل صفد ونهاريا وكرمئيل وميرون.

موافقة المستوى السياسي

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلي، أنّ لدى الجيش خطة هجومية على بيروت وتنتظر موافقة المستوى السياسي، مشيرةً، إلى أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات مع وزير الدفاع وقادة المؤسسات الأمنية لدراسة الرد على حزب الله.

