توك شو| استقرار الذهب وارتفاع درجة الحرارة.. وجيش الاحتلال ينذر سكان 5 قرى لبنانية بالإخلاء

الأرصاد تطلق إنذارًا بشأن طقس السبت.. شبورة وأمطار رعدية وارتفاع الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، المتوقعة اليوم السبت 30 مايو 2026، مشيرة إلى ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع استمرار الأجواء الربيعية المائلة للحرارة على شمال البلاد.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في مصر ، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم السبت 30 مايو 2026، آخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد آخر تراجع سجلته الأسعار خلال تعاملات أمس، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ووفقا لما رصدته البرامج الصباحية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب المعلنة في الأسواق المحلية، دون إضافة المصنعية والدمغة، على النحو التالي:

عيار 24: سجل 7760 جنيهًا للجرام.

عيار 21: سجل 6790 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

عيار 18: سجل 5820 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: سجل 54 ألفًا و320 جنيهًا.

وزير الحرب الأمريكي: لدينا التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

اعلن وزير الحرب الأمريكي، ان لديهم التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة NBC News أن طائرة F-15 المقاتلة التي أُسقطت فوق جنوب غرب إيران الشهر الماضي، يُرجح أنها أُصيبت بصاروخ صيني الصنع يُطلق من الكتف.

إسقاط إف 15 فوق إيران

وأضافت المصادر، إلى جانب مسؤول أمريكي مطلع على الأمر، أن الصين ربما زودت إيران في بداية النزاع برادار إنذار مبكر بعيد المدى قادر على رصد الطائرات الشبحية المصممة للتخفي.

جيش الاحتلال ينذر سكان 5 قرى لبنانية بالإخلاء والانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني

أنذر جيش الاحتلال، سكان 5 قرى لبنانية بالإخلاء والانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيراً لسكان 3 قرى في جنوب لبنان وهي قرى ميفدون وشوكين وزبدين في النبطية.

وصباح يوم السبت، نفذ ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون، وبعد نصف ساعة شنّ طيران سلسلة غارات على دبين.

وشن جيش الاحتلال غارات جوية على عريض دبين وبلدتي دبين وبلاط، وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

اعرف نفسك من الفئات المستحقة أم لا.. تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي 2026

تستعد الدولة لطرح مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026 كأحد الحلول السكنية الجديدة التي تستهدف الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار التوسع في توفير بدائل سكنية مرنة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتمنح المواطنين فرصة السكن والتملك في الوقت نفسه، وفقا لما عرضته بعض البرامج.

ويأتي المشروع في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وصعوبة توفير مقدمات الحجز المرتفعة، حيث يتيح نظام الإيجار التمليكي الحصول على وحدة سكنية مقابل أقساط شهرية ميسرة مع إمكانية تملكها بشكل كامل بعد انتهاء فترة السداد.

حديقة الأزهر تستقبل زوار العيد بأجواء ترفيهية وإطلالات تاريخية ساحرة

شهدت حديقة الأزهر بالقاهرة إقبالًا ملحوظًا من الزوار في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية مميزة تعكس حرص الأسر المصرية على قضاء وقت ممتع بين الطبيعة والمساحات الخضراء.

وأكد مراسل قناة "إكسترا نيوز" أن الحديقة استعدت مبكرًا لاستقبال الزوار، حيث فُتحت الأبواب في التاسعة صباحًا مع تنظيم محكم لضمان سهولة الدخول وانسيابية الحركة داخلها.

تجربة ترفيهية متكاملة وسط الطبيعة

تُعد حديقة الأزهر واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في القاهرة خلال الأعياد، حيث تقدم تجربة متكاملة تجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والخدمات المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار.

أول 3 أيام من عيد الأضحى.. 66 ألف زائر للحدائق الإقليمية وحديقة الأسماك

أعلنت الدكتورة رحاب مهني، مدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، أن الحدائق الإقليمية وحديقة الأسماك شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل خطة متكاملة أُعدت مسبقًا لاستقبال الزوار وتوفير أجواء ترفيهية مناسبة لجميع أفراد الأسرة.

وأوضحت الدكتورة رحاب مهني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن عدد زوار الحدائق الإقليمية وحديقة الأسماك تجاوز 66 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد، مؤكدة أن هذا الإقبال الكبير جاء نتيجة الاستعدادات المبكرة التي تم تنفيذها قبل انطلاق إجازة العيد.

قبل آلاف السنين.. أستاذ تاريخ يكشف أسرار “الدايت” عند المصريين القدماء

كشفت دراسة تاريخية عن جانب غير مألوف من حياة المصريين القدماء، يتعلق بنمط التغذية أو ما يمكن وصفه اليوم بـ“الدايت”.

وأوضح خبراء أن الإنسان المصري القديم امتلك وعيًا غذائيًا متقدمًا اعتمد على التوازن بين اللحوم والخضروات والعناصر الطبيعية، بما يعكس حضارة زراعية متطورة سبقت عصرها بآلاف السنين.

المائدة المصرية القديمة لم تقتصر على اللحوم

أكد عمر المعتز بالله، أستاذ تاريخ وفلسفة الفن المصري القديم، أن المائدة في مصر القديمة لم تعتمد فقط على اللحوم والأسماك مثل الفسيخ والرنجة في بعض العصور، بل كانت تضم عناصر غذائية أساسية ومكملة مثل البصل والزيتون والخضروات الطازجة.